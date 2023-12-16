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東北角象鼻岩斷裂墜海！一票人開始擔心「女王頭」　最新頸圍曝光

▲今（16）日下午，深澳岬角「象鼻岩」因因長期風化而斷裂，消息曝光也立刻讓不少民眾開始擔憂一個同樣面臨斷裂危機的「女王頭」。（圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處）
▲今（16）日下午，深澳岬角「象鼻岩」因因長期風化而斷裂，消息曝光也立刻讓不少民眾開始擔憂一個同樣面臨斷裂危機的「女王頭」。（圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處）

記者潘毅／綜合報導

台灣的東北角，擁有許多地質奇觀，最具知名度的就是「女王頭」以及「象鼻岩」，總是吸引大批遊客特地前往朝聖。不過就在今（16）日下午，深澳岬角「象鼻岩」因長期風化而斷裂，消息曝光也立刻讓不少民眾開始擔憂，關注起另一個同樣面臨斷裂危機的「女王頭」，而女王頭的最新頸圍及預估斷裂的時間也曝光了。

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象鼻岩今日下午13時55分時，長鼻部分突然崩落掉入海裡，後續經通報後，初步判定是長期風化、海浪拍所致的自然現象。許多瑞芳人與旅客得知後，也十分感嘆，更惋惜沒把握機會看到象鼻岩最後一眼。

▲象鼻岩今日下午13時55分被遊客目睹，長鼻部分突然崩落掉入海裡，僅剩象身獨自挺立在海浪中。（圖／翻攝自臉書「瑞芳公共論壇」）
▲象鼻岩今日下午13時55分被遊客目睹，長鼻部分突然崩落掉入海裡，僅剩象身獨自挺立在海浪中。（圖／翻攝自臉書「瑞芳公共論壇」）
消息曝光後也立刻有不少網友，開始關心東北角另一個知名地標「女王頭」，因為它早在好幾年前就頻頻傳出有斷裂危機。女王頭的岩石年齡將近4000歲，高度為8公尺，因為觀看時貌似英國伊莉莎白女王的頭像而得名，而它最主要受到風化影響的，則是頸部，隨著時間推移會越變越細。

▲女王頭的岩石年齡將近4000歲，高度為8公尺，因為觀看時貌似英國伊莉莎白女王的頭像而得名。（圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處）
▲女王頭的岩石年齡將近4000歲，高度為8公尺，因為觀看時貌似英國伊莉莎白女王的頭像而得名。（圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處）
📍女王頭歷年頸圍變化

1960到1970年代：220至240公分
2008年：138.27公分
2009年：136.9公分
2011年：132.45公分
2012年：130.11公分
2013年：129.43公分
2015年：127.88公分
2016年：125.78公分
2017年：125.01公分
2020年：122.18公分
2021年：120.49公分
2023年：119公分

1983年9月15日，女王頭也曾遭不肖人士以利器破壞，其頸部下方留下20公分長的傷口，當時管理單位以同顏色水泥進行修補，後續歷經數十年風化後，反倒成為一道凸出的痕跡。

由於女王頭的頸部越來越細，以每年1到2公分風化，越來越無法承受「頭部的重量」。交通部北觀處處長陳美秀在去年4月受訪時，則表示女王頭至少10年內都還會在，經過與地理、地質學者討論後，目前態度是讓女王頭持續自然風化。現場已經避免遊客觸摸，完全杜絕人為影響，希望能讓女王頭存在時間稍稍延長。

此外，女王頭其實也早已經後繼有人，野柳地質公園內一塊岩石在2010年時自然崩落，結果形狀變成酷似綁馬尾的公主，因此被取名為「俏皮公主」。

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