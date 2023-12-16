東北角象鼻岩斷裂墜海！一票人開始擔心「女王頭」　最新頸圍曝光

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消息曝光後也立刻有不少網友，開始關心東北角另一個知名地標「女王頭」，因為它早在好幾年前就頻頻傳出有斷裂危機。女王頭的岩石年齡將近4000歲，高度為8公尺，因為觀看時貌似英國伊莉莎白女王的頭像而得名，而它最主要受到風化影響的，則是頸部，隨著時間推移會越變越細。
📍女王頭歷年頸圍變化
1960到1970年代：220至240公分
2008年：138.27公分
2009年：136.9公分
2011年：132.45公分
2012年：130.11公分
2013年：129.43公分
2015年：127.88公分
2016年：125.78公分
2017年：125.01公分
2020年：122.18公分
2021年：120.49公分
2023年：119公分
1983年9月15日，女王頭也曾遭不肖人士以利器破壞，其頸部下方留下20公分長的傷口，當時管理單位以同顏色水泥進行修補，後續歷經數十年風化後，反倒成為一道凸出的痕跡。
由於女王頭的頸部越來越細，以每年1到2公分風化，越來越無法承受「頭部的重量」。交通部北觀處處長陳美秀在去年4月受訪時，則表示女王頭至少10年內都還會在，經過與地理、地質學者討論後，目前態度是讓女王頭持續自然風化。現場已經避免遊客觸摸，完全杜絕人為影響，希望能讓女王頭存在時間稍稍延長。
此外，女王頭其實也早已經後繼有人，野柳地質公園內一塊岩石在2010年時自然崩落，結果形狀變成酷似綁馬尾的公主，因此被取名為「俏皮公主」。