象鼻岩擁1特色「全台唯一」！台大地質教授曾預告：至少千年才塌
新北市瑞芳深澳岬角知名景點「象鼻岩」今（16）日下午13時55分驚傳坍塌，象鼻岩的「象鼻」部分竟突然崩落掉進海中，瑞芳區公所隨後也證實象鼻岩因長期風化而斷裂。不過，臺灣大學地質系兼任教授徐澔德4年前，曾在「交通部觀光署」介紹象鼻岩的影片中提到，象鼻岩是台灣唯一單邊的海蝕拱門，當時看來還要一段時日才會遭侵蝕坍塌，「我相信這個至少也要上千年吧」，沒想到象鼻岩在今日下午就已遺憾斷裂。
記者賴禹妡／綜合報導
象鼻岩今日下午13時55分被遊客目睹，長鼻部分突然崩落掉入海裡，僅剩象身獨自挺立在海浪中。而瑞芳區公所委外保全第一時間發現後，也立即通報區公所，區公所隨即向新北市政府回報，初步判定是因長期風化、海浪拍打所致。
「交通部觀光署」於4年前在YouTube頻道上傳影片，以「地質之旅-象鼻岩」為題，介紹象鼻岩的景點特色。影片中提到，地質學家認為，象鼻岩為一個渾然天成的海蝕拱門，地質年歲已有1500萬年。
臺灣大學地質系兼任教授徐澔德在影片中指出，象鼻岩的地層是中生代的南港層，屬於淺海厚厚的砂岩層，在海洋的侵蝕作用之下，水平弱面和斜的節理弱面逐漸消失，成為奇特的海蝕拱門形貌，也就是象鼻岩。
徐澔德教授表示，其實台灣正的海蝕拱門數量蠻多，「但是像這樣子這種單邊的海蝕拱門，只有這個地方唯一一個」。雖然可以預料到象鼻岩經過時間演化，未來會全數坍塌，導致拱門消失，但當時看來還要一段時日，「我相信這個至少也要上千年吧」。沒想到，遺憾的是象鼻岩已於今日坍塌，讓眾多台灣人感嘆：「又少了一個景點了。」