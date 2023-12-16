盧秀燕南下高雄助選　大讚黃柏霖為科丁儲人才

國民黨全國助選趴趴走，今(16)日台中市長盧秀燕首次到高雄掃市場助選，在天天新黃昏市場，第一次與黃柏霖合體掃街，盧秀燕展現親民高人氣，不僅攤商送上好彩頭、蔥蒜祝福凍蒜，還搶著握手拍照。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市第五選區立法委員候選人黃柏霖也帶盧秀燕觀摩科丁課程並公布第二支競選影片「科丁篇」。黃柏霖說，從五年前接觸科丁教育開始，自掏腰包外加各方募款與科丁聯盟協會合作，將科丁教育一步一步推進高雄校園。截至今年11月，已舉辦751場實體課程，超過6萬人次上過科丁課程，並在高雄210所的高中、國中小開課。今年更有林園區王公國小榮獲全國科丁比賽冠軍。
身為媽媽市長的盧秀燕說，每位家長都很重視教育，除了現有教育體制，在AI世代，我們齊心努力打造台灣科技島刻不容緩，人才庫需要從小開始培養，才能迎頭趕上世界趨勢與需求。
黃柏霖說，給孩子更好的未來，不能只是口號，需要真正身體力行去實踐。現在灑下科丁的種子，未來不管是高雄發展的5GAIOT、高科技產業，國內外各領域運用，都非常需要AI人才。黃柏霖強調，不僅要讓孩子從小扎根科丁教育，更成為不再北漂可根留家鄉的契機。高雄不只要有好產業、更需要培養好人才，為高雄的未來做好規劃，開創多贏局面，就從現在開始。