王識賢被爆不爽Ella稱：翻頁了 「配合她眉角順著毛抓就好」
王識賢和江祖平今（16）日開箱東森醫療劇《生命捕手》在嘉義朴子的拍戲場景「樂樂醫院」，2人繼《夜市人生》後再合作，即便已是相隔14年才合體，依舊對彼此「很放心、很熟悉、很自然」。未料，王識賢首次和女主角Ella合作，就傳出「因Ella不出席記者會扯到他被惹毛」，他坦言剛認識時會緊張，「知道她眉角在哪，有時候為了整場戲的協調性，我就配合她，彼此信任問題，那個點打開後就（拍）很快」。但完全否認不爽她，且聽聞後很震驚：「我覺得不可能，像我就（工作）卡關（去不了記者會），相信她也是真的沒辦法。」他最後下了結語「翻頁了」。
記者蔡依庭／嘉義報導
王識賢在醫療劇《生命捕手》飾演俠醫「杜樂生」，和Ella是一對新鮮的組合，但該劇上檔至今，男女主角遲遲未同台宣傳，王識賢眾所皆知是一直在南部拍戲，連另一檔戲《阿叔》也都趕不及出現在記者會，終於等到《生命捕手》要上檔，王識賢依舊無法抽身參加記者會，但驚喜的是連女主角Ella也沒現身，一場上檔記者會竟沒男女主角，後來還傳出Ella是因為男主角沒去，所以不想去。
王識賢坦言因為第一次和Ella合作，的確會感到緊張，「但很快就融合了，因為知道她眉角在哪，順著她的毛抓就好，所謂的毛就是她表演的眉角，有時候為了整場戲的協調性，我就要配合她，這就是彼此信任問題，那個點打開後就可（拍）很快」，江祖平也立即補充：「互相配合啦！」不過，看來男女主角的確在拍戲上有段磨合期，也可感受2人似乎真的是不太熟，因為實際上王識賢的拍攝場景一直在轉換，他說：「下戲很少聊天，因為我跟她的交集並不多。」
他稱雙方拍戲時「感覺很ok」，所以是相信Ella不是故意不參加記者會，「我覺得不可能，像我就（工作）卡關（去不了記者會），相信她也是真的沒辦法。」再度強調，他很訝異會有這種事情傳出，「我直覺就是，真的是因為工作沒辦法到，要不然自己拍的東西怎麼可能（不宣傳），再來就是可能太急著上檔，時間上可能真的來不及。」
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