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躍進國際一流造船廠！台灣國際造船公司歡慶成立50週年活動

▲台灣國際造船公司舉辦歡慶成立50週年活動，由台船董事長鄭文隆(左4)主持。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲台灣國際造船公司舉辦歡慶成立50週年活動，由台船董事長鄭文隆(左4)主持。(圖／台灣國際造船公司提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣國際造船公司於今(16)日，在該公司高雄廠，舉辦歡慶成立50週年活動，高雄市長陳其邁讚許台船一路從民營化、增減資、產業轉型到潛艦國造，所有同仁都非常努力，面對艱困環境，展現堅毅態度，這是台船精神，更是台灣精神，而在轉型過程後脫胎換骨，在風力發電基礎工程技術擴展跨領域，成為國際一流的造船廠，將昂首闊步再創未來50年的繁榮。

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▲台灣國際造船公司舉辦歡慶成立50週年活動，高雄市長陳其邁到場祝賀。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲台灣國際造船公司舉辦歡慶成立50週年活動，高雄市長陳其邁到場祝賀。(圖／台灣國際造船公司提供)
台灣國際造船公司歡慶成立50週年活動，是由台船董事長鄭文隆主持，高雄市長陳其邁、海洋局長黃登福、勞工局長周登春、台船總經理魏正賜、台船企業工會理事長張益得、立法委員賴瑞隆等人與會。

陳其邁表示，台船在推動民營化及轉型過程中十分艱辛，但唯有大風大浪的淬鍊，才能訓練出一流的船員及船長，台船就是這樣歷經風雨蛻變成一流的造船公司。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)
陳其邁說，這其中當然也要感謝總統蔡英文、行政院對台船的支持，推動「5+2產業」、「國艦國造」、「潛艦國造」政策，讓台船擁有資源、時間更新技術，以更好的傳承為未來的50年做好準備。

陳其邁憶起海鯤潛艦下水當天感動非常多台灣人，身為高雄市長他也非常驕傲，因為台灣第一艘潛水艇是台船建造的，是在高雄完成下水儀式，一步步實現台灣「潛艦國造」的夢想。

台船公司董事長鄭文隆指出，台船自1973年起，一直是台灣造船業的領頭羊，不僅著重在商船、海軍艦艇及公務船的製造和維修，近年更積極參與離岸風電產業，協助國家再生能源的發展，對我國在造船、國防、海運與經濟發展有重要貢獻。

▲台灣國際造船公司舉辦歡慶成立50週年活動。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲台灣國際造船公司舉辦歡慶成立50週年活動。(圖／台灣國際造船公司提供)
幕亮相台船50週年《榮耀船說》一書，此書紀錄台船走過風雨、面臨嚴峻經營挑戰也不曾退卻，在逆境中尋求轉型、展現實力的韌性，如今打造出亞洲最大、全球第二大、台灣首艘離岸風電海事工作船「環海翡翠輪」，實現台灣潛艦國造，讓「海鯤潛艦」下水，堅持在造船技術與工藝上精進創新，開啟讓全世界看到台灣、看到台船的契機。

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