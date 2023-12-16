躍進國際一流造船廠！台灣國際造船公司歡慶成立50週年活動

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陳其邁表示，台船在推動民營化及轉型過程中十分艱辛，但唯有大風大浪的淬鍊，才能訓練出一流的船員及船長，台船就是這樣歷經風雨蛻變成一流的造船公司。
陳其邁說，這其中當然也要感謝總統蔡英文、行政院對台船的支持，推動「5+2產業」、「國艦國造」、「潛艦國造」政策，讓台船擁有資源、時間更新技術，以更好的傳承為未來的50年做好準備。
陳其邁憶起海鯤潛艦下水當天感動非常多台灣人，身為高雄市長他也非常驕傲，因為台灣第一艘潛水艇是台船建造的，是在高雄完成下水儀式，一步步實現台灣「潛艦國造」的夢想。
台船公司董事長鄭文隆指出，台船自1973年起，一直是台灣造船業的領頭羊，不僅著重在商船、海軍艦艇及公務船的製造和維修，近年更積極參與離岸風電產業，協助國家再生能源的發展，對我國在造船、國防、海運與經濟發展有重要貢獻。
幕亮相台船50週年《榮耀船說》一書，此書紀錄台船走過風雨、面臨嚴峻經營挑戰也不曾退卻，在逆境中尋求轉型、展現實力的韌性，如今打造出亞洲最大、全球第二大、台灣首艘離岸風電海事工作船「環海翡翠輪」，實現台灣潛艦國造，讓「海鯤潛艦」下水，堅持在造船技術與工藝上精進創新，開啟讓全世界看到台灣、看到台船的契機。