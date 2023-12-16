韓國瑜曾想賣小港機場、打通小港前鎮 張博洋：還好「罷」了
國民黨高雄第八選區立委參選人李明璇今（16）日競總成立，包括柯志恩、洪秀柱及韓國瑜均到場站台助講，韓國瑜提到，他當年有個想法，因為小港機場沒辦法停波音747，若把小港機場全賣掉，將機場移到岡山空軍，打通小港、前鎮交通，將來就不得了，台灣基進高雄市議員張博洋則批，小港機場的擴建計劃民航局早已如火如荼的規劃設計當中，還好高雄市民先把他罷掉了。
記者鄭婷襄／高雄報導
韓國瑜讚李明璇年輕、勇敢，有理想，他曾有個想法，因為小港機場飛機跑道只有3150公尺，沒辦法停波音747，非常可惜，只能飛大陸、東南亞跟日韓，沒辦法飛歐美，也讓小港、前鎮的交通地理受到嚴重影響，若把小港機場全賣掉，賣掉的錢，把小港、前鎮交通全打通，而岡山有最好的空軍跑道，就可以在岡山空軍官校的飛機場，開國際航道、停波音747。
韓國瑜說，那時候他的想法是這樣，但沒有中央力量不敢做，如果把小港機場賣掉，打通整個小港、前鎮，將來就不得了，但在當時就被笑說，你不是中央的，也不是總統或是行政院長，所以他一直放在心裡沒有講。
張博洋則表示，還好韓國瑜還沒有把小港機場賣掉，高雄市民就先把他罷免掉，小港機場的擴建計劃民航局早已如火如荼的規劃設計當中，難道要選小港立委的李明璇不知道嗎？
助講者平行時空，參選人狀況外，實在是令人不敢領教，現在整個選區內的民眾都很想知道，李明璇是否以後也會想要把小港機場賣掉？
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