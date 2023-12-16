李政宰51歲慶生好有面子！孔劉渾身肌肉躺地上拍照

因影集《魷魚遊戲》聞名國際的韓國影帝李政宰，最近為投入拍攝續集《魷魚遊戲2》，積極鍛鍊身體，連51歲生日也待在健身房，員工端出蛋糕幫他慶生，演員好友孔劉為了幫他拍攝紀念照，竟然不顧形象躺在地板上，汗衫露出結實雙臂的肌肉，讓人直呼好犧牲！
記者江芷稜／綜合報導
孔劉跟李政宰交情深厚，《魷魚遊戲》暴紅後還傳出內幕，飾演西裝男的孔劉因戲份少，一開始並沒有想接演，聽聞角色可以呼李政宰的巴掌，才改口願意調整行程，網友笑說這個機會難得，難怪孔劉願意答應，兩人呼巴掌來真的，戲劇張力十足。
孔劉為本月15日生日的李政宰拍慶生照情義相挺，不避諱健身時衣服單薄，直接躺在地板上取景，讓壽星跟健身房員工都能入鏡，完全沒有明星架子，李政宰也曬出旁人的側拍照，曝光攝影師孔劉的真面目，滿意地表示，「a passionate photographer（熱情的攝影師）！」
目前45歲的孔劉，好身材非常驚人，儘管他日前謙稱自己老了，不想再開見面會，但為了新作品的外在形象，勤於健身不可荒廢，雙臂肌肉厚實，成果相當豐碩，影迷見兩人合體，不忘敲碗他們一起拍戲，也猛誇「李政宰生日面子有夠大，孔劉姿態低到直接躺地上」、「孔劉幫別人拍照姿勢好特別」、「希望男神們多多合作」。
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