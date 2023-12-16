花蓮跨年第2波卡司曝！品冠唱28年終於來了 理想混蛋獻獨家彩蛋
「2024花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會將於12月31日晚上7點正式開唱，繼日前宣布邀請到天王Bii畢書盡獨家坐鎮花蓮獻唱後，主辦單位再度公布第二波驚喜獨家卡司，「暖聲情歌王」品冠以及人氣夯團「理想混蛋」都將用他們獨特的音樂魅力橫掃東台灣，各自獻出在花蓮跨年演唱會的第一次。
記者詹鎰睿／綜合報導
出道28年的品冠，首度在花蓮唱跨年，他預告：「開心第一次在花蓮跨年，非常興奮也很期待，這次也是會準備粉絲耳熟能詳的曲目給大家。」他表示，出道沒多久就曾去太魯閣拍攝MV，那時候就對花蓮印象非常深刻，有很多很棒的民宿、景色也很漂亮，「跨年當天家人會守在電視機前觀賞我的演出，2023最後倒數計畫跟他們視訊，一起迎接2024的到來」。
愛家的品冠透露，聖誕節會跟老婆小孩一起在台北過，也會去教會參加聖誕彌撒。新年一開始品冠將到許多地方舉辦演唱會，他也期許自己：「希望巡演能夠去到更多的城市。2024也會有新的作品帶給大家。」
理想混蛋也把跨年演出獨家留給花蓮，面對這樣的「第一次」，4位團員興奮不已：「是第一次在花蓮跨年，覺得很新鮮也很期待！之前來過花蓮表演幾次，都留下很棒的回憶，這次跨年也很期待熱情的觀眾們！歌單部分除了會有經典的歌曲之外，也會帶來熱騰騰的新專輯歌曲，和大家一起迎接新的一年！」雞丁更熱情地呼籲粉絲：「大聲唱歌就不會冷了！到時候舞台上請大家跟我們一起熱情地大聲合唱吧！」
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