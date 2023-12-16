嘉義管樂節「集53支台日隊伍」！魅力不輸橘色惡魔 明天加碼兩場
日本京都橘高等學校吹奏樂部「橘色惡魔」魅力日前連續席捲台北、高雄，「管樂之都」嘉義市則舉辦國際管樂節，邀請6支日本管樂團隊與47支國內隊伍，包含有習志野高校、瀧川高校、日本嘉悅有明中高等學校吹奏樂部等行進管樂，今(16)日再度於嘉義市中央噴水池圓環登場演出，現場創下史上隊伍數最高，堪稱盛況空前。明(17)日下午2點還有文創園區的「開嘉市集」，由瀧川高校結合社區產業巡演帶來驚豔的快閃秀，而下午3點，嘉義市立體育場還有日本行進大賽金獎團隊「Blue-Hawks 魔幻青鷹」日本大洗高校的表演。
記者葉盛耀/綜合報導
全臺歷史最悠久的音樂節慶「嘉義市國際管樂節」，從1993年開始舉辦，今年邁入第31屆，特別以「嘉管31，儘管來+1」為主題策展。今(16)日，眾所矚目的嘉義市國際管樂節再度於嘉義市知名地標中央噴水池圓環登場，在嘉義市長黃敏惠帶領下，管樂踩街正式啟動，響亮樂聲吹響城市號角，整個城市都洋溢嘉年華的熱情氣氛。今年參與踩街的隊伍數量創下新高，總共集結53支團隊齊聚嘉義市，包括6支來自日本的管樂團隊，與47支國內優秀隊伍參加，盛況空前。
黃敏惠市長表示，今年的踩街陣容堅強，含金量更是創下新高，蟬聯「全日本行進管樂大賽」及「全日本吹奏樂大會」雙料金獎團隊習志野高校、瀧川高校將展現整齊劃一的舞步與樂曲，「日本樂旗大賽」金賞得主關東學院高校及大洗高校吹奏樂部4支金獎團隊更是首度會師嘉義市。曾獲全日本遊行大會銀獎「日本嘉悅有明中高等學校吹奏樂部」、日本銅管樂比賽優勝贏家「日本京都兩洋高等學校吹奏樂部」皆跨海「讚聲」參與今日踩街。
踩街開幕式首先由「馬來西亞吉隆坡表藝中心管樂團」吹響城市樂章，緊接著由「日本嘉悅有明中高等學校吹奏樂部」帶來充滿青春活力、熱力洋溢的行進管樂演出。管樂踩街隊伍則在地代表團隊嘉義女中樂旗儀隊領軍自中央噴水池出發，6支日本管樂團隊接續登場。二度來臺的日本習志野高等學校吹奏樂部學生們表示，大家都非常開心來到臺灣，為了準備這次演出，每天都非常認真的練習。6支日本管樂團隊不僅參與管樂踩街，也於晚上的大型管樂晚會帶來精采演出。
文化局表示，歡迎全台遊客來嘉「瘋管樂」，明(17)日下午2點將在文創園區的「開嘉市集」，由瀧川高校結合社區產業巡演帶來驚豔的快閃秀；下午3點，全日本行進大賽金獎團隊「Blue-Hawks 魔幻青鷹」日本大洗高校更將在嘉義市立體育場帶來《嘉管30+1 獨嘉表演》專場加碼演出，以超過90人大編制以及原創的節目內容帶來震撼。
今年管樂節活動於即日起至明年元旦，長達18天、超過70場的精彩演出精彩活動不停歇。室內音樂會、戶外音樂會等演出邀請到來自芬蘭、日本、香港、澳門、馬來西亞等國際知名團隊共襄盛舉。