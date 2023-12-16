時來運轉運彩抽好禮 樂天十大女神現身 特斯拉大獎出爐
「時來運轉運彩抽好禮」直播抽獎活動，今（16）日下午三點，在高雄義享時尚廣場舉行，樂天桃猿啦啦隊由Yuri領軍共10名女神現身，一到場馬上先以熱舞表演炒熱現場氣氛，滿足觀眾的視覺感受，掌聲熱烈如雷。開場的財神爺地板舞，則為即將到來的2024年帶來好運。
記者陳美嘉／高雄報導
抽獎獎項有7-11一萬元商品卡共100名、球星簽名球125顆、10台Gogoro，以及1台特斯拉，抽獎活動在律師張景堯的見證下進行。其中，最令人期待的特斯拉，於傍晚五點半左右由運彩協進會秘書長王榮晟抽出。由於必須接到電話才算是真正的贏家，如果電話沒接到的就算棄權，機會留給下一位，整個過程可說是相當緊張刺激！
抽出的第一位，因為手機號碼開頭為000，在張律師核對完整名冊後，確定是無效資料，於是重新抽獎。沒想到第二通撥打給幸運得主林先生的時候，第一次他以為是詐騙集團掛掉電話，秘書長決定再給他一次機會。再次撥通時，主持人童童一直喊話：「不要掛電話~我們不是詐騙集團！我們是時來運轉運彩協進會直播抽獎活動，恭喜你抽中了特斯拉，不相信的話，你可以上到Eleven Sports的臉書直播看到得獎名單。」
長達三個小時的「時來運轉運彩協進會直播抽獎」活動，今天抽出一百多名幸運得主。秘書長王榮晟特別呼籲現場觀眾，只要已經在運彩指定證號93281049填寫表單加入會員，今天沒抽中沒關係，明年三月還有第二波與這次活動一樣的豪禮可以繼續參加。