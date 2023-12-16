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啦啦隊女神奶昔嚇到當機！遇粉絲送暖暖包秒變色狼　怒揭噁心過程

▲奶昔今日出席展場活動時，遇到一位粉絲送暖暖包，結果對方立刻變成色狼，讓奶昔當場嚇到當機，事後決定怒揭對方的噁心舉動。（圖／奶昔IG）
▲奶昔今日出席展場活動時，遇到一位粉絲送暖暖包，結果對方立刻變成色狼，讓奶昔當場嚇到當機，事後決定怒揭對方的噁心舉動。（圖／奶昔IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

富邦啦啦隊Fubon Angels人氣成員奶昔，擁有天然無害的可愛臉孔，以及深藏不露的好身材震撼球場，日前更推出個人火辣寫真桌曆，數度引發球迷暴動。沒想到奶昔今（16）日出席活動時竟碰上奇怪的粉絲性騷擾，假借送暖暖包名義趁機觸摸身體，讓她嚇到原地當機，慎重呼籲：「請不要隨便摸我的身體！」

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奶昔今日頂著冷氣團出席華山文創園區的活動工作，怎料卻在休息空檔時遇到性騷擾，而在事發後，她也沉澱好一段時間，在IG上發文警告，「請不要隨便摸我的身體！」原來活動現場並沒有提供休息室，她只好找戶外的地方稍作休息，卻碰上一位奇怪的粉絲。

▲奶昔。（圖／奶昔IG）
▲奶昔外表天然無害，私下卻隱藏的火辣的好身材，經常成為球迷話題。（圖／奶昔IG）
「不知道是不是粉絲，是看我剛好一個人抓緊機會，還是真的只是好意？」收到暖暖包後的奶昔，礙於休息時間太短，不方便合照並婉拒對方，怎料下秒竟遭到對方鹹豬手騷擾，「他就伸手來回摸我的手臂說，那沒事你趕快用。」

這讓奶昔當下直接當機，不知道該不該出聲制止，就怕對方惱羞成怒做出攻擊。為了保護夥伴潔米，奶昔也不敢跟對方透露好友的位置，「我就說不知道，然後他又說妳趕快休息，又出手來回摸了一次我的手臂，然後就走了。」這讓奶昔相當錯愕，心情看來受到很大的打擊。

據了解，年末將至，各大展場活動增多，不少廠商都會邀請啦啦隊女孩站台宣傳吸引人潮，卻也經常發生有心人士假借拍照名義，偷偷做出性騷擾或偷拍舉動，引發爭議。不少女孩也都承認碰過類似的性騷擾事件，只能希望大家保持理性，切勿做出逾矩行為。

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▲奶昔。（圖／奶昔IG）
▲奶昔在IG上勇敢發聲，還原整個事件經過，希望能藉此呼籲大家，不要隨便亂碰身體。（圖／奶昔IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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