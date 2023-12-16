啦啦隊女神奶昔嚇到當機！遇粉絲送暖暖包秒變色狼　怒揭噁心過程

我是廣告 請繼續往下閱讀
「不知道是不是粉絲，是看我剛好一個人抓緊機會，還是真的只是好意？」收到暖暖包後的奶昔，礙於休息時間太短，不方便合照並婉拒對方，怎料下秒竟遭到對方鹹豬手騷擾，「他就伸手來回摸我的手臂說，那沒事你趕快用。」
這讓奶昔當下直接當機，不知道該不該出聲制止，就怕對方惱羞成怒做出攻擊。為了保護夥伴潔米，奶昔也不敢跟對方透露好友的位置，「我就說不知道，然後他又說妳趕快休息，又出手來回摸了一次我的手臂，然後就走了。」這讓奶昔相當錯愕，心情看來受到很大的打擊。
據了解，年末將至，各大展場活動增多，不少廠商都會邀請啦啦隊女孩站台宣傳吸引人潮，卻也經常發生有心人士假借拍照名義，偷偷做出性騷擾或偷拍舉動，引發爭議。不少女孩也都承認碰過類似的性騷擾事件，只能希望大家保持理性，切勿做出逾矩行為。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110