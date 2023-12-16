以色列誤殺自己人！軍方認了3人質「揮白旗」現身 仍被開槍擊斃
以色列國防軍（IDF）昨（15）日表示，在加薩西亞傑（Shejaiya）地區的一次軍事行動中，以軍誤殺了3位以色列人質，第一時間軍方僅說士兵誤將人質當作威脅，而最新調查結果顯示，當時3位人質從一棟建築物中現身，手中揮舞著臨時製作的白旗，但是仍遭士兵開槍擊斃。以色列國防部坦承，士兵違反了交戰規則，是一件「非常悲慘」的意外。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，這3位被以軍誤殺的人質分別是28歲的哈伊姆（Yotam Haim）、26歲的沙姆利茲（Alon Shamriz）、25歲的塔拉爾卡（Samer Talalka）。以色列國防軍表示，當時這3人從一棟建築物中現身，沒有穿上衣，手上拿著鋪白布的棍子當作臨時白旗，但一位以色列士兵看到他們後，立即大喊「恐怖份子」並朝他們開槍。
以色列國防軍說，當時那位士兵自稱感覺受到了威脅，兩位人質當場被擊斃，另一人則逃回建築物中，並用希伯來語呼救。聽到希伯來語後，現場指揮官曾要求停火，但士兵仍繼續朝倖存的那人開槍，最終那位人質也不幸身亡。
以色列國防軍官員坦承，士兵的行為違反了交戰規則，所有交戰規則都將再次發送給所有部隊，確保所有人員能夠從這次悲慘事件中吸取教訓。
以色列國防軍官員認為，3位人質可能是自行逃脫或者是被哈馬斯人員遺棄。距離3位人質被擊斃的現場數百公尺處，發現一棟大樓牆壁上寫著「SOS」，目前還不確定這是否為3位人質曾經留下的求救訊息。
這起以軍誤殺自己人的意外，在特拉維夫（Tel Aviv）掀起數百以色列民眾上街抗議。《BBC》報導指出，這起意外發生之後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將承受更大的政治壓力，目前仍有約100位以色列人被關押在加薩，這些人質的家屬們越來越憤怒，他們不斷敦促以色列政府與哈馬斯達成停火釋放人質的協議。