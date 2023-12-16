奇美聖誕週末歡樂登場 今年主打復古風 DISCO派對歡笑聲不斷
每年奇美博物館的「聖誕週末」都帶給民眾一個美妙的回憶，今年的聖誕周末於今(16)日起連續兩個週末盛大展開，主題為「DISCO復古派對」，帶領民眾重返70年代，感受DISCO自信奔放的歡樂情境。今日入館人次估計有1.5萬，大小朋友都玩得盡興暢快，度過一個難忘的美好佳節。
記者林怡孜/ 台南報導
「2023奇美聖誕週末」精心打造一場充滿復古風潮的盛會。下午活動一開始，聖誕老公公與群星隊伍以經典DISCO裝扮亮相，喇叭褲、連身褲等多樣造型，搭配誇張耳環、個性墨鏡、爆炸頭等元素，形成強烈的視覺焦點，讓人彷彿置身70年代的流行現場。晚上聖誕老公公與民眾一起開舞，以螢光棒組成的絢麗光海讓氣氛達到高潮，大家都陶醉在繽紛的聖誕夜裡。之後還有聖誕燈光秀、戶外星光電影、快閃美術館、許願樹、旋轉木馬等，都能感受滿滿的聖誕歡樂氣氛。奇美博物館表示，創辦人許文龍先生一生的心願就是打造一座與大眾共享的博物館，為大眾帶來心靈的滿足與幸福的生活，而萬人參與的「聖誕週末」正是他理念的實踐，館方希望藉此拉近民眾與藝術的距離，為大家營造一個難忘的博物館幸福時光。
今年的聖誕市集攤商超過百家，許多攤位皆推出獨家聖誕美食，有充滿聖誕風味的「熱紅酒巧克力吉拿棒」、奢華的「夕陽迷你龍蝦佐奶香干貝油飯」、融合可麗露與冰淇淋的全新創意餐點「黑露冰」，都是為了此次市集推出的創意之作。另有饒富趣味的「聖誕豬寶盒」、浪漫可口的「粉紅奶油啤酒」等佳餚，讓民眾覓食就像尋寶，享受驚喜無限的美食之旅。
此外，南台灣老饕的私藏餐廳名單在市集都可看到，如：捷絲旅虎山館、蝸牛小酒館、兜齊私廚餐酒館、福醺湯包、派星堂，以及高雄的迪記法式豬舌飯、HOT BOX BARBECUE等等。同時，近年來蔬食者逐漸增多，市集也準備了豐富的蔬食品項，確保大家都能在市集找到喜愛的美味。
「2023奇美聖誕週末」將持續於12/17（日）、12/23（六）、12/24（日）每天14:00至22:00展開，還沒來的民眾請快把握機會。詳情請洽奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。