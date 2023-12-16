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冬季聯盟／讚台鋼守備很不錯　日職紅隊監督點出冠軍賽勝負關鍵

▲日職紅隊正木智也擊出致勝安打，獲選為單場MVP。（圖／中職提供）
▲日職紅隊正木智也擊出致勝安打，獲選為單場MVP。（圖／中職提供）

記者路皓惟/斗六報導

2023年亞洲冬季棒球聯盟今（16日）展開四強賽，晚場日職紅隊以2：1擊敗日本社會人隊，將在17日冠軍賽與台鋼雄鷹正面對決，談到對台鋼的印象，日職紅隊監督関川浩一表示，「台鋼守備很不錯，要想辦法多拿一點分數。」

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此戰前三局雙方先發互相封鎖，4局上正木智也、北村恵吾連續安打攻佔得點圈， 桑原秀侍游擊滾地球遭刺殺，送回1分。4局下，高波寛生掃出二壘安打將比數扳平，隨後兩隊陷入1：1僵局，直到8局上正木智也擊出致勝安打，最終日職紅隊以1分之差奪勝。

関川浩一表示，「今天選手展現出想贏的慾望，我們教練團就是信任選手。」值得一提的是，日職紅隊在例行賽對日本社會人一勝難求，關鍵四強賽成功扳倒冬盟戰績最佳的日本社會人隊，関川浩一說：「他們陣容很完整，很開心拿下這場比賽。」

冠軍賽將於17日晚上6點05分開打，日職紅隊將對上中職新軍台鋼雄鷹，関川浩一表示：「台鋼守備很不錯，要想辦法多拿一些分數。」同時他也點出勝負關鍵，「只要有失誤就會造成失分，希望不要有失誤，重點是開心比賽不要受傷。」

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