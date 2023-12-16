韓國瑜跨黨挺蔡壁如助講後快閃　停權中的她成藍白「分隔線」

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晚間由台中市紅派大老「議長兄弟」張清堂、張清照先登場，接著盧秀燕率藍營小雞們站台助講。不過盧秀燕在致詞最後，突然說「選舉就是各人講各人的，所以總統我支持侯友宜，我們要讓神探辦案成立特偵組、揭發弊案」，盧秀燕連講3次「拍謝」，並拉著蔡壁如的手說，不同黨可以當朋友、也可以競爭，有的可以合作、有的就是姐妹登山各爬各的，「這就是台灣民主可愛的地方，因此立委我支持蔡壁如、總統請支持侯友宜、不分區支持國民黨」，並笑說「我講我的，等一下換你們自己講」。
盧秀燕離開後韓國瑜上台，不過他一拿到麥克風，舞台區就跳電，台下民眾自發唱起「團結是力量」，兩分鐘後恢復供電，韓國瑜笑說，自己上台連麥克風都沒有電，代表蔡壁如的財政非常困難。
接著他說當年在北農服務期間，非常感謝蔡壁如的照顧，那段非常辛苦的歲月，最後發生許多不愉快的事情，「新潮流要搶我總經理的位置，用電擊棒電我，把我蓋布袋，很辛苦，整個北農被弄得烏煙瘴氣」。但蔡發揮正直溫暖善良的一面，告知有人要整他、對他伸出溫暖的手。
韓國瑜也透露，當年父母從中國來到台灣的第一站就是清水，還向當時的蔡鎮長租房子住。他拜託大家給蔡壁如一個機會，她會認真負責，「即使黨派不同，理想是一樣的」。
主辦單位原本給韓國瑜半小時，讓他講到8點，但韓只從7點40分講到48分，隨即拉著蔡壁如的手喊了3句當選，交出麥克風便匆忙下台，換國民黨立委參選人廖偉翔上場。廖偉翔講到7點55分準備離場，主持人宣佈柯文哲快到了，並表示將由民眾黨立委邱臣遠先致詞、此時因為挺郭台銘被國民黨停權3年的前國民黨立委沈智慧，仍站在台上，主持人又改口讓沈智慧先講，再換邱臣遠上台，沈智慧也因此成為藍白陣營之間的「分隔線」。
柯文哲在8點5分進場、7分上台，並未和任何藍營人物在大庭廣眾下巧遇。他批評民進黨政府不積極解決詐騙猖獗問題，透露連他都接過詐騙電話，大家怎麼可能沒有接過？柯文哲說，自己以前有一支手機是台大醫院發的，「詐騙集團也許覺得台大的醫生比較好騙、或是比較有錢可以騙」。但民進黨政府擺爛、太懶惰，只關心可以貪污的東西，不能貪污的都不太注意。
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