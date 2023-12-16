感謝「老綠男」願相信她！蕭美琴：我們從政，非創造浪漫故事！

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蕭美琴提到，20幾年她剛進立法院時只穿黑衣服，除了比較不會被指指點點，也感覺比較強大、建立比較兇狠的形象，她覺得這個社會上，對男性、女性從政者會有不同角度。
蕭美琴說，對她來講，作為女性從政者，很幸運受到很多照顧、提攜，在她很年輕時，有一些年紀不小的「老綠男」願意信任她、交付任務給她，在黨內有這樣的信任關係跟不同世代的共識，是非常珍貴的。
「我們是在從政，不是在創造浪漫的故事！」蕭美琴進一步說，因此重複問這些問題確實也不太合適，但現在有些是朋友的關心，「我早年比較衝看待，現在比較坦然」，也要讓社會知道，她不是要創造浪漫的想像，感謝大家的關心，「但要從政就是要面對」。
至於蔡政府對中政策部分，蕭美琴指出，中國一直用比較僵硬的方式對待台灣民意及台灣民選總統，這是比較遺憾的地方，若中國持續告訴台灣展現彈性是沒用的，那麼台灣社會還有多少彈性空間？這是中國需要去看清楚的事，而民進黨主張非常明確，「台灣的未來，要台灣人自己決定」，台灣民意才是最重要的。
另外，談到國際政治上，蕭美琴強調，溝通與平衡的重要性，唯有如此，才有益於長期信任累積，互信的建立需要時間，也常常需要拿捏「高調」與「低調」間的平衡，而溝通則能減少誤解，在國際政治中，也降低誤判的機會。
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