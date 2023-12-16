林宥嘉也賣萌熱跳Kitty舞！原唱「未來少女」薄荷水晶就坐在台下
林宥嘉今（16）日在台北小巨蛋的演唱會是第二天，他在演出中融入從選秀節目《未來少女》嶄露頭角的「babyMINT薄荷水晶」紅到日本的歌曲〈Hellokittybalahcurri hellokitty美味しい〉，坐在台下的薄荷水晶也特別跟著音樂舞蹈，模樣非常可愛。
記者吳雨婕／台北報導
在安可環節，林宥嘉一口氣帶來長達13分鐘的快歌組曲，演唱〈新預感〉、〈思凡〉、〈紀念品〉〈誘〉、〈Runawy Mama〉、〈另一個自己〉等6首歌曲全程不間斷，小巨蛋瞬間變身大型派對現場，除了舞台上的燈光特效，一路延伸至觀眾席尾端的電腦雷射燈加上環場的燈光特效，讓全場氣氛嗨到最高點，歌迷們跟著輕快節奏盡情舞動，嗨翻全場。
林宥嘉特別安排小彩蛋，在這段演出中融入師妹女團babyMINT薄荷水晶的〈Hellokittybalahcurri hellokitty美味しい〉，坐在台下的薄荷水晶也跟著音樂舞蹈，相當可愛。不過，在這段演出的尾端，氣球、紙花特效齊發，一度找不到林宥嘉在哪裡，他也發揮幽默感搞笑表示：「我是誰？我在哪？」逗樂全場。
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