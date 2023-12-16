天冷請留「心」3症狀恐猝死　高雄2週驚傳51人心肌梗塞

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根據交通部中央氣象署氣象預報，高雄這兩天各地晴時多雲，白天23至28度，但週日起接連兩波冷氣團南下，影響時間持續到下周五，晚上體感溫度可能只剩下13度。
王志平表示，低溫容易誘發心臟病，消防局為提供緊急傷病患者最即時的處置，每台救護車皆配有十二導程心電圖機，並由消防局醫療指導醫師線上協助，即時判讀心電圖，以強化高市心肌梗塞送醫時效並縮短用藥時間。
王志平也提醒市民朋友，氣溫驟降，血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病發作的機會。尤其是三高患者、心血管疾病患者及高齡長者更應注意保暖，較低溫的清晨或晚間時段盡量避免外出，防止溫差造成心血管的健康問題。
同時，消防局也指出，冬季較常發生一氧化碳中毒，主要是因為天氣寒冷，民眾容易緊閉門窗，造成室內空氣流通不良，再加上使用耗氧性器具，就容易因燃燒不完全而產生一氧化碳，因其為無色無臭無味不易察覺，經人體吸入產生缺氧現象，因此被稱為居家隱形殺手。
消防局也提醒民眾防範一氧化碳中毒原則，除平常進行居家環境一氧化碳潛勢檢視，如熱水器是否正確安裝、陽台是否加裝窗戶、堆積雜物衣物等；最重要的是，使用耗氧器具時應注意保持空氣流通，如密閉室內瓦斯爐長時間煮食，或以木炭煮火鍋、燒烤、取暖等都應注意通風，如有頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，就要警覺可能是一氧化碳中毒，此時應立即停止使用燃氣設備，打開門窗通風，並離開現場前往通風良好的室外環境，撥打119電話求助。
高雄市衛生局也提供5招「防寒護心」，包括注意保暖，留意室內外溫差，可採多層次穿衣，在戶外可戴帽子、圍巾、手套幫助防風禦寒。其次是控制三高，三高患者是冬季心血管疾病發作的高危險群，平日定期監控身體狀況，測數據並做紀錄，定期回診、按時服藥，並隨身攜帶健保卡及緊急用藥，並留意身體狀況，必要時儘快就醫。
第三招則是健康飲食，適量熱食祛寒取暖，但食用鍋物及進補時，要避免熱量及鈉攝取過多；把握3少2多原則，少加工、少調味、低油脂、多蔬果、多高纖食物。
第四招是規律運動，早晚溫差大，晨起運動的民眾可以改為室內運動，或是延後出門運動時間，氣溫較暖再出門，運動前務必做好暖身，運動時注意水分補充及身體狀況。
最後一招就是戒菸少酒，菸品、電子菸含許多有害物質，不僅傷害呼吸道、肺臟健康，也會使血管收縮，血壓上升，增加罹患高血壓風險；過量飲酒會損傷消化系統，長期容易損傷胃部及肝臟，也會使血脂、血壓上升。