龍俊亨來台開唱遇低溫冷爆！中文清唱〈小幸運〉羞笑：比跳舞還難
33歲南韓歌手龍俊亨，今年8月才剛來台灣舉辦見面會，結果相隔4個月又再度來台灣開唱，在台北信義劇場Legacy MAX舉辦「2023 YONG JUN HYUNG YEAR-END CONCERT [LONER's ROOM] ENCORE IN TAIPEI」演唱會。為此，龍俊亨還特別苦練中文，準備自彈自唱〈小幸運〉，結束後還害羞地問粉絲滿不滿意，「這比跳舞還難啊！」
記者詹鎰睿／綜合報導
演唱會一開始，龍俊亨就連續帶來三首歌曲〈LONELY〉、〈Go Away〉、〈KOONG〉，讓現場粉絲嗨炸，而他也靦腆又害羞地用中文問候：「大家好！我是龍俊亨，幸會！」並表示自己很高興見到大家，「沒想到這麼快見面，你們過得好嗎？我也過得很好。」
由於冷氣團今天才開始影響台灣，也讓龍俊亨忍不住自嘲，「我來之前有查過台北的天氣，但沒想到氣溫比我想像中的還要高，所以我帶的都是薄衣服，但是今天好冷，我有點嚇到，所以不能盲目相信天氣預報啊！」
寵粉的龍俊亨帶來超多驚喜，還特地獻唱下周二生日當天才會發行的新歌〈Fall Into Blue〉首唱，也預告新專輯一直都有在準備中。為了台灣的粉絲，龍俊亨秀出苦練已久的〈小幸運〉，「我也有看《我的少女時代》，原本想自彈自唱，但太難了！」並示意要大家來唱，由他來彈奏。
結果台下粉絲開玩笑的抗議後，龍俊亨也做出賭氣的回應，「那我也不唱了！」等到工作人員遞上吉他後，他又再度表示，「音還沒調好喔！我先練習一下！」最後在粉絲們的鼓勵下，龍俊亨害羞地用中文清唱一段，直呼：「這比跳舞還難耶，你們滿意嗎？」承諾下次會準備更多表演。
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