NBA／勇士不排斥改組、爭取「對的人」　GM：交易截止日是好時機

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在輸給洛杉磯快艇之後，目前他們的戰績為10勝10敗，事情並沒有朝著他們設定的方向在走。他們必須設定一個停損點，之前Dunleavy在受訪時已經指出15-20場可能是一個時間。
勇士不排除進行改組 交易截止日前後可能是時機點
而在這次他給出一個更明確的回答，「6周之後，也就是交易截止日（明年2月8日），也許會有更有意義的事情出現，我們會做一些事情。」勇士隊沒有太多時間，他們必須如此，Green和Thompson皆為33歲，Curry為35歲，而Chris Paul則38歲。
Joe Lacob和勇士其他經營者已經為這支球隊投入了超過4億美元（包括薪資和豪華稅），但勇士目前甚至不在附加賽席位之中。因此Dunleavy在這次訪談中沒有否認球隊存在改組或其他的陣容變動可能。
Draymond Green會缺席一段時間，ESPN稱聯盟對他的耐心已經耗盡，勇士隊是否會考慮將這名核心成員送走呢？機率很低，但並不是不可能，Dunleavy對此回答了一個模糊的答案：「如果沒有他，我們也能做得很好；我相信有了他，我們也能做得很好。這將是評估的一部分。在交易截止日之前，我們會對自己在戰績榜和季後賽的排名有一個很好的了解，而那可能是你獲得最佳報價、擁有最佳交易時機的時候。」
勇士持續尋找名單上「正確的人」 時機對了不排斥出手
勇士看起來在這一季很難有大的動作，但如果那號人物出現了，他們不會排斥在好的時間出手，「我們會繼續在聯盟裡尋找這樣的球員。我們也可能會在接下來的10到15場比賽中打得很好，但依然有所行動。如果有合適的人選，我們就會出手。」
勇士可以吸引市場的籌碼並不多，Curry是非賣品，Andrew Wiggins剛剛被降為替補，年輕球員們或許可以吸引到一些客人，但很難說球隊願不願意犧牲深度去換取一個未知福袋。
「當你有多個球員同時沒有打出最佳狀態時，這肯定是個問題，不僅僅是Andrew和Klay，我們一直都有這樣的情況。你打了25場比賽，如果結果不理想，你肯定得照照鏡子，然後說，『我們該怎麼做才能補救？』我想我們現在正在經歷這個過程。」Dunleavy總結式的這樣說道，「好消息是，我們還有很多其他球員打得非常好。你永遠不知道是否要改變一些輪換陣容和比賽策略，因為這些人過往都曾經有輝煌成就。他們能重回正軌，我們需要他們，過去他們已經證明過這一點。就在18個月前，他們還作為菁英球員拿下NBA總冠軍，幫助我們打進了總冠軍賽。所以他們是有實力的。我們需要的只是每個人都能從彼此身上找到感覺。」