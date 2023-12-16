鎮港園「耶誕市集暨課程博覽會」好玩好逛12/23登場
高雄市鎮港園社區大學將於12月23日下午1點半至5點半，在小港區二苓國小校園內舉辦「鎮港園耶誕市集暨課程博覽會」，有60多個社大班級及在地單位攜手，帶來豐富且具在地味的樂舞展演及攤位體驗。
記者陳美嘉／高雄報導
活動分為「港味野台」、「超chill市集」、「海翻地方」三大主題。「港味野台」將由20多個社大班級與在地單位輪番展演。「超chill市集」及「海翻地方」則是由40多個班級與在地單位組成市集，除可欣賞30多個班級師生們的酷作品，沉浸在超chill氛圍中，更有10多個在地單位帶壓箱寶來現場展示。
鎮港園社大主任吳季昕表示，社大課程博覽會每年連結前鎮、小港、林園三區的在地單位，並不斷融入在地元素，期望讓參與活動的民眾了解終身學習的樂趣，也更認識在地特色、品嘗在地味道。本次首次移師小港區，歡迎全家大小、親朋好友搭捷運到二苓國小(小港捷運站4號出口)，享受在社大學習的樂趣。當天現場可受理課程報名，親子還可塗鴉飛機、卡車，更認識小港的意象。
113年度春季學期鎮港園社大在前鎮、小港、林園三區開設超過百門課程，12/20起開放報名，為便利民眾報名課程，於前鎮復興國小、小港太平國小、林園圖書分館皆設有報名服務點，報名時間請至鎮港園社大官網查詢，歡迎多加利用；公教人員報名可核予研習時數。