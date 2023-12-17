福原愛嗑零食輸誠「我一半是中國人」！大陸球迷瞬間炸鍋：太勇了
▲福原愛在小紅書上宣稱自己是「一半中國人」，讓中國網友相當雀躍，要她找個東北男人嫁了！（圖／翻攝福原愛微博）
記者
江芷稜／綜合報導
｜ 2023-12-17 10:23:34 2023-12-17 10:27:42
日本桌球好手福原愛爆不倫戀，2021年與江宏傑離婚，在日本、台灣形象重創，遭到輿論批評，頓失經濟來源，唯有中國金主與球迷支持，她目前在小紅書對大陸粉絲輸誠，手提一大堆中國零食，強調「我一半兒中國人」，平常最愛嗑瓜子，讓對岸的小粉紅開心得不得了，誇讚「小愛在日本居然敢說一半是中國人，太勇了」、「找個東北男人吧，疼媳婦兒」。
▲福原愛3歲9個月就開始打桌球賽，11歲就被選入國家代表隊。（圖／福原愛臉書） 儘管與江宏傑打跨國官司，福原愛依舊老神在在，不時在小紅書分享近況，包括健身、下廚、旅遊，全力拉攏中國球迷支持，尤其是她從小就去中國東北練桌球，講了一口東北腔十分道地，讓網友們覺得非常親切。 ▲福原愛（前排左）以前在東北訓練桌球，跟中國知名球員馬龍（後排右）同框。（圖／翻攝福原愛微博） 她昨（16）日曬出到富士山下逛吉田商店街的影片，邊走和朋友聊天，拎著一大塑膠袋的零食，竟然都是瓜子跟中國零食，笑說以前在大陸遼寧練球時，只要在隊內比賽拿到第一名，就能獲得零食當禮物，並示範吃瓜子的技巧， ▲福原愛發布影片狂嗑中國零食，自稱有一半是中國人了。（圖／翻攝福原愛小紅書） 「以前我愛吃瓜子，但我爸不讓我吃，因為吃多了之後，大門牙會有坑，就不讓我吃了，但我還是偷偷吃」。工作人員問「不是日本人不吃瓜子嗎？」她笑答 「我是一半啊，我一半兒中國人」，刻意討球迷歡心。 福原愛影片結尾還配上惠妮休斯頓的歌曲〈I will always love you〉，強調自己很愛中國，並打上字幕「福原愛出生自於日本，卻與中國結下不解情緣，人稱東北媳婦兒的她，退役後仍舊對中國零食愛不釋口，可見這份愛之深沉」。由於中日戰爭情結深，福原愛人在日本卻公開說「我是中國人」，大陸網友瞬間炸鍋，有人解釋「她敢說一半是中國人，是因為中國企業給她贊助，看來誰是她衣食父母，她還拎得清喔」，也有網友狠酸「那妳為啥不嫁中國人」、「劈腿都可以洗白，厲害厲害」。 ▲福原愛吃中國零食，表達對中國球迷的愛，被說是拎得清金主來源。（圖／翻攝福原愛小紅書）
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