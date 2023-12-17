新北板橋死亡車禍！水泥預拌車碰撞機車　騎士遭輾頭部重創身亡

批賴清德吹牛國際經貿成果！侯辦打臉：吞萊豬只換了民進黨大內宣

▲侯辦打臉賴清德，吃服食只換來民進黨大內宣（圖／賴清德競辦提供）
▲侯辦打臉賴清德，吃服食只換來民進黨大內宣（圖／賴清德競辦提供）

記者林怡昕／台北報導

針對中國大陸公布貿易壁壘調查結果，未來恐遭遇ECFA終止，民進黨總統候選人賴清德卻舉出與美國簽訂21世紀貿易協定等成績。對此，侯辦發言人王敏旭今（17）日指出，馬英九任內簽訂ECFA後，紐西蘭與新加坡都願意和台灣簽訂FTA；反觀蔡政府任內除了史瓦帝尼以及薩爾瓦多外，其他FTA成績掛零。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王敏旭再指，現在更有政府內部文件指出，開放萊豬、福食後，台灣仍無法加入印太經濟框架(IPEF)，也無法進一步加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，賴清德狠狠被打臉，通批「民眾吞了萊豬、福食，只換了民進黨政治大內宣」。

「雞蛋不要放在同一個籃子裡，但是最大的籃子不可能不放雞蛋」，王敏旭表示，中國大陸和台灣的貿易量約占台灣對外貿易總量的30%，比CPTPP以及不包含中國大陸RCEP等國家還大，中國大陸是台灣最重要的貿易夥伴，所以應該要維持良好的關係，此外，未來侯友宜也會爭取加入CPTPP、RCEP及與其他國家簽自貿協議。

王敏旭表示，面對中國大陸公布貿易壁壘調查結果，未來恐遭遇ECFA終止，賴清德沒有說出任何解決辦法，只會顧左右而言他，面對侯友宜提醒民進黨要好好面對問題、解決問題，賴清德只會說合理化中國打壓，難道執政黨沒有能力解決問題，只有能力解決在野黨？

王敏旭表示，「親美」跟「友中」不用選邊站，美國與中國大陸對台灣都很重要，在經貿方面，侯友宜上任也會致力與美國簽署貿易協議，更會致力於與中國大陸保持和平穩定的經貿關係。未來在侯友宜執政之下台海和平穩定，台灣會有更多機會可以跟其他國家進行貿易協商。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

再下承諾！趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

粉專指賴清德替姦殺犯喊冤挨告　國民黨反問賴：聲援錯人免道歉？

選副總統政壇最後一搏？趙少康沒把話說死：只要不死都是歷練

學生不滿NCC濫權！趙少康喊當選後廢除　批「蔡英文權力一把抓」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞