批賴清德吹牛國際經貿成果！侯辦打臉：吞萊豬只換了民進黨大內宣

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「雞蛋不要放在同一個籃子裡，但是最大的籃子不可能不放雞蛋」，王敏旭表示，中國大陸和台灣的貿易量約占台灣對外貿易總量的30%，比CPTPP以及不包含中國大陸RCEP等國家還大，中國大陸是台灣最重要的貿易夥伴，所以應該要維持良好的關係，此外，未來侯友宜也會爭取加入CPTPP、RCEP及與其他國家簽自貿協議。
王敏旭表示，面對中國大陸公布貿易壁壘調查結果，未來恐遭遇ECFA終止，賴清德沒有說出任何解決辦法，只會顧左右而言他，面對侯友宜提醒民進黨要好好面對問題、解決問題，賴清德只會說合理化中國打壓，難道執政黨沒有能力解決問題，只有能力解決在野黨？
王敏旭表示，「親美」跟「友中」不用選邊站，美國與中國大陸對台灣都很重要，在經貿方面，侯友宜上任也會致力與美國簽署貿易協議，更會致力於與中國大陸保持和平穩定的經貿關係。未來在侯友宜執政之下台海和平穩定，台灣會有更多機會可以跟其他國家進行貿易協商。
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