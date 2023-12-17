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柯文哲台南造勢喊5萬人　李正皓指最多4千人「理性務實膨風10倍」

▲民眾黨16日於台南大造勢，喊出現場有5萬人，但李正皓認為4000人上下。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨16日於台南大造勢，喊出現場有5萬人，但李正皓認為4000人上下。（圖／民眾黨提供）

記者邱新博／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲與搭檔吳欣盈16日下午於台南進行「反貪腐 台南新希望」造勢大會，現場喊出有5萬人參與。對此，政治評論員李正皓則分析，現場最多4000人上下，他還酸，「柯文哲所謂的科學、理性、務實，其實就是在媒體前膨風10倍，然後面不改色。」

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李正皓在臉書貼出當時造勢現場照片分析，柯文哲的造勢地點，「介於海安路與西門路之間的尊王路路段，長度為240公尺；而尊王路為4線道，根據交通道路法規供汽車行駛之車道（以下簡稱汽車道），其寬度規定如下：主要道路及次要道路每車道寬度不得小於3.0公尺，可以清楚知道尊王路4線道的寬度為12公尺。）」

▲李正皓指，柯文哲台南造勢算下來是4420人。（圖／翻攝自李正皓臉書）
▲李正皓指，柯文哲台南造勢算下來是4420人。（圖／翻攝自李正皓臉書）
李正皓說，根據國小數學公式，指柯文哲整個台南造勢範圍面積為12*240=2880平方公尺，然後又公開另一張圖，是過去新聞台曾經實測每坪方公尺可以站幾人的影像畫面，「根據實測如果造勢群眾是站著，每平方公尺最多最多站4人；若是排椅子，因為前後左右都要留空間，所以每平方公尺坐1人是合理的。」

李正皓嘲諷，「但因為民眾黨的標準一向比較寬鬆，我每平方公尺給他算1.5人，那柯文哲整場台南造勢現場究竟有多少人？4420人（2880平方公尺*1.5人），這種人數不多不少，剛好就是總統級造勢的及格門檻」。

李正皓最後大酸柯文哲：「4000人的造勢可以膨風成5萬人，這真的是要有義和團的催眠功力才能說服自己。」

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