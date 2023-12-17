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無良！韓國景福宮外牆遭人噴漆「免費電影」塗鴉　復原估需一週

▲韓國知名古蹟景福宮的外牆遭人塗鴉，噴上「電影免費」字樣。圖為景福宮光化門。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國知名古蹟景福宮的外牆遭人塗鴉，噴上「電影免費」字樣。圖為景福宮光化門。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

韓國首爾著名景點景福宮是不少遊客必去的景點之一，但在16日時傳出外牆遭人塗鴉，上頭不僅留下了「免費看電影」字樣，還留下了可疑的網址。目前韓國警方正在追緝涉案人士的下落。

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綜合韓媒報導，首爾市在16日凌晨2時20分左右接獲報案，指出景福宮西側迎秋門左右兩側、國立古宮博物館附近側門的宮牆、遭人用噴漆噴上「免費電影」大字，來宣傳盜版影片網站。另外，景福宮附近的首爾警察廳外牆也遭塗鴉，推測為同一人所為。

遭塗鴉破壞的外牆範圍加總起來長度約達44公尺，除以紅色噴漆寫上的「電影免費」字樣外，還有以藍色噴漆寫上的盜版影片網站名稱及連結。

韓國文化財廳接獲通報後，已將遭塗鴉外牆以布幕圍住，並考慮安排專家到場清洗及恢復受影響部分。據《YTN電視台》報導，全部清理完成預估需花費一週時間。

警方後續調閱監視器進行調查，據悉犯人是在凌晨1點54分左右到達景福宮附近，並且在外牆旁來來踱步，等待行人和車輛經過後再行犯案。若有行人經過，嫌犯還會暫時停下動作，「完工」後甚至還拍了照片。

由於此次毀損適用於《文化遺產保護法》，目前當局也與警方調查合作，全力追汽涉案人士下落，同時有意增設更多監視器，以加強監察及管理。

▲景福宮16日凌晨遭不明人士以噴漆在部分外牆上塗鴉。（圖／翻攝自韓聯社）
▲景福宮16日凌晨遭不明人士以噴漆在部分外牆上塗鴉。（圖／翻攝自韓聯社）
據悉，除景福宮外，位於京畿道驪州市的迎月樓去年1月也曾遭人以黑色噴漆塗鴉。

景福宮作為韓國國家指定文化遺產遺址，為過去朝鮮王室的居所而使用，是太祖李成桂於1395年下令新建的朝鮮王朝法宮，與東闕（昌德宮）、西闕（慶熙宮）相較之下位置較北，因此又被稱為「北闕」。景福宮是五大宮中，規模最大、建築設計最美麗的宮闕，附近還設有國立古宮博物館和國立民俗博物館，以便遊客參觀，截止2023年，景福宮建築群已經成為全首爾市參觀人數最多的旅遊景點。

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