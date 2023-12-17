無良！韓國景福宮外牆遭人噴漆「免費電影」塗鴉　復原估需一週

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遭塗鴉破壞的外牆範圍加總起來長度約達44公尺，除以紅色噴漆寫上的「電影免費」字樣外，還有以藍色噴漆寫上的盜版影片網站名稱及連結。
韓國文化財廳接獲通報後，已將遭塗鴉外牆以布幕圍住，並考慮安排專家到場清洗及恢復受影響部分。據《YTN電視台》報導，全部清理完成預估需花費一週時間。
警方後續調閱監視器進行調查，據悉犯人是在凌晨1點54分左右到達景福宮附近，並且在外牆旁來來踱步，等待行人和車輛經過後再行犯案。若有行人經過，嫌犯還會暫時停下動作，「完工」後甚至還拍了照片。
由於此次毀損適用於《文化遺產保護法》，目前當局也與警方調查合作，全力追汽涉案人士下落，同時有意增設更多監視器，以加強監察及管理。
據悉，除景福宮外，位於京畿道驪州市的迎月樓去年1月也曾遭人以黑色噴漆塗鴉。
景福宮作為韓國國家指定文化遺產遺址，為過去朝鮮王室的居所而使用，是太祖李成桂於1395年下令新建的朝鮮王朝法宮，與東闕（昌德宮）、西闕（慶熙宮）相較之下位置較北，因此又被稱為「北闕」。景福宮是五大宮中，規模最大、建築設計最美麗的宮闕，附近還設有國立古宮博物館和國立民俗博物館，以便遊客參觀，截止2023年，景福宮建築群已經成為全首爾市參觀人數最多的旅遊景點。