MLB／巨人剛拿下李政厚！傳「台灣殺手」今永昇太也是追求目標
本季日本職棒除了山本由伸宣布挑戰大聯盟（MLB），「台灣殺手」今永昇太也跟隨其腳步表示也將進軍大聯盟，在今（17日）根據大聯盟記者Jon Paul Morosi透露，巨人在簽下李政厚後，傳出將有可能再拿下今永昇太。
記者張志宇/綜合報導
記者Jon Paul Morosi表示，「巨人在今（17日）正式對今永昇太展現興趣，但仍要等到山本由伸簽約後，今永昇太的動向才會更加明朗。」此外《MLB TRADE RUMORS》則分析，「目前還不確定巨人簽下今永的動機，但巨人也可能同時追逐山本由伸與今永。」
《MLB TRADE RUMORS》更直言，「若是巨人簽下今永昇太，將是一筆不錯的操作，因為陣中老將Alex Cobb因動刀將缺席明年開季，目前先發輪值中謹慎Logan Webb與Anthony DeSclafani，此外巨人主場是一個有利於投手發會的球場。」
有關今永昇太的合約價碼，《ESPN》記者Jeff Passan日前就直言，「今永昇太在自由市場的熱度，比想像中火熱，有望超過原先預期的5年8500萬美元的價碼，甚至若簽下超過1億美元（約31台幣）的合約都不用感到意外。」