NBA／驚！傳奇球星「天勾」賈霸摔斷臀部 髖骨骨折立即動刀治療
美國職籃傳奇球星「天勾」Kareem Abdul-Jabbar，今（17）日根據其長期合作伙伴Deborah Morales在Jabbar的個人社群平台上，發布了一則醫療聲明，表示Jabber在參加音樂會時不慎摔倒導致髖骨骨折，將在今天接受手術。
實習記者陳品翔／綜合報導
「昨晚，Kareem在參加一場音樂會時不小心摔倒，也導致摔斷了臀部，他將在今天接受手術。我們非常感謝大家對於Kareem的所有支持，特別是洛杉磯消防局在現場為Kareem提供幫助，以及加州大學洛杉磯分校醫院出色的醫療團隊和醫生，他們現在正在精心照顧Kareem。」Deborah Morales表示。
而已高齡76歲的Jabbar受傷的消息傳出，球迷們皆感到相當不捨，並祝福他早日康復。「早日康復！我們不能失去Jabbar」、「希望Jabbar平安無事」、「祝福Jabbar手術順利」球迷在社群上寫到。
Kareem Abdul-Jabbar生涯20年效力於密爾瓦基公鹿與洛杉磯湖人。在其職業生涯中，共計19次入選NBA全明星賽，拿過6次NBA總冠軍及例行賽MVP，2次被選為總冠軍賽最有價值球員。而Jabbar生涯總得分為38387分，在日前被湖人球星Lebron James正式超越，當時Jabbar也特地現身並親自祝福Lebron，恭喜他達到如此成就，而Jabbar目前為NBA歷史得分榜上排名第2。
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