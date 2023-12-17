周杰倫8歲愛女1句話讓昆凌震撼 曝兒子這點遺傳天王爸
藝人昆凌22歲嫁給天王周杰倫，成為天王嫂，兩人婚後陸續生下2個女兒、1個兒子，家庭生活幸福美滿。15日她在社群上分享當媽以來的點滴，公開3個孩子的性格，笑說兒子愛耍帥的舉動，真的是遺傳到爸爸。
記者薛羽彤／綜合報導
2023年來到尾聲，昆凌在小紅書上發文感概「最近經常覺得小朋友的成長速度太快了，可能是抱著妹妹的時候覺得又重了一些吧！」她也分享當媽以來的育兒心聲，8歲的大女兒Hathaway是甜酷小女孩兒，某次昆凌對女兒說：「對對對~妳穿這樣才會很漂亮!」女兒竟回：「我漂亮又不是給別人看的，我是給自己看的。」當時她感覺被自己女兒上了一課，昆凌直呼「好驕傲！這麼酷的女孩竟然是我女兒！」
6歲的兒子Romeo則遺傳爸爸愛耍帥的個性，昆凌分享兒子「玩球類都要學幾個花招，看起來是個高冷的小孩，但對姐妹總是溫柔又耐心。」至於才1歲的小女兒Jacinda更是一天一個模樣，「讓我們的生活充滿驚喜和感激。」
當媽這些年來，昆凌形容就像是在闖關，「孩子的每個年齡段都是一個新的關卡，時常因為意外的驚喜感到幸福和滿足，也有碰到孩子生病、不好溝通等等情況…我還在努力通關中呢！」同時附上孩子們的照片，從身影可以看出，孩子都長大不少，她也藉著年末分享育兒心情。
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