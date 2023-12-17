MLB／紅雀牛棚投手群排「後段班」 正式向救援王松井裕樹報價
聖路易紅雀（MLB）在本季投手群表現不佳，休賽季補強先發輪值與牛棚已成為必要課題，其中日媒《體育報知》在今（17日）更指出，紅雀已經正式向日職樂天金鷲終結者松井裕樹提出報價，且次外德州遊騎兵、聖地牙哥教士、芝加哥小熊都是潛在追求者。
記者張志宇/綜合報導
《體育報知》表示，「紅雀已在昨（16日）與松井裕樹會面，並提出一份複數年合約（具體價碼未知），且在雙方會面結束後，松井裕樹也與家人參觀紅雀主場，並深度了解這座城市。」
本季紅雀未能進到季後賽，最大主因正是投手群發揮不佳，本季整體團隊投手防禦率4.79則排全大聯盟第24名，牛棚防禦率為4.47排全大聯盟第23名，若能成功延攬本季在日職拿下39次救援成功的松井裕樹，勢必會紓解牛棚戰力，且加入紅雀還能與經典賽日本隊隊友Lars Nootbar並肩作戰。
松井裕樹本季59場出賽，交出2勝、3敗、39次救援成功、防禦率為1.57，連兩年拿下太平洋聯盟救援王，在10年日職生涯中，共出賽501場，繳出25勝46敗、236次救援成功，防禦率僅有2.40，更在2019年、2022年、2023年拿下太平洋聯盟救援王。
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