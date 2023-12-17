MLB／讓大谷翔平變「小谷」的男人　湖人八村壘：轉戰道奇更棒了

MLB／紅雀牛棚投手群排「後段班」　正式向救援王松井裕樹報價

▲日媒《體育報知》在今（17日）指出，紅雀已經正式向日職樂天金鷲終結者松井裕樹提出報價，且次外德州遊騎兵、聖地牙哥教士、芝加哥小熊都是潛在追求者。。（圖／美聯社資料照／達志影像）
▲日媒《體育報知》在今（17日）指出，紅雀已經正式向日職樂天金鷲終結者松井裕樹提出報價，且次外德州遊騎兵、聖地牙哥教士、芝加哥小熊都是潛在追求者。。（圖／美聯社資料照／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

聖路易紅雀（MLB）在本季投手群表現不佳，休賽季補強先發輪值與牛棚已成為必要課題，其中日媒《體育報知》在今（17日）更指出，紅雀已經正式向日職樂天金鷲終結者松井裕樹提出報價，且次外德州遊騎兵、聖地牙哥教士、芝加哥小熊都是潛在追求者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《體育報知》表示，「紅雀已在昨（16日）與松井裕樹會面，並提出一份複數年合約（具體價碼未知），且在雙方會面結束後，松井裕樹也與家人參觀紅雀主場，並深度了解這座城市。」

本季紅雀未能進到季後賽，最大主因正是投手群發揮不佳，本季整體團隊投手防禦率4.79則排全大聯盟第24名，牛棚防禦率為4.47排全大聯盟第23名，若能成功延攬本季在日職拿下39次救援成功的松井裕樹，勢必會紓解牛棚戰力，且加入紅雀還能與經典賽日本隊隊友Lars Nootbar並肩作戰。

松井裕樹本季59場出賽，交出2勝、3敗、39次救援成功、防禦率為1.57，連兩年拿下太平洋聯盟救援王，在10年日職生涯中，共出賽501場，繳出25勝46敗、236次救援成功，防禦率僅有2.40，更在2019年、2022年、2023年拿下太平洋聯盟救援王。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

MLB／大谷翔平今年第5大獎！與勇士Acuna都拿下漢克阿倫獎

MLB／巨人剛拿下李政厚！傳「台灣殺手」今永昇太也是追求目標

MLB／大都會「情定」山本由伸！美記：若追失敗今年將停止撒幣

MLB／山本由伸新東家最晚下月5日揭曉！紅襪、巨人開價超過94億

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞