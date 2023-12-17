台南毒蟲持槍搶劫！搜刮飲料店現金、恫嚇女店員：我走才能報案
本月16日下午，台南市北區某飲料店，發生一起搶劫案，一名41歲的江姓男子，趁店內僅有一名女店員時，持槍要求女店員交出店內1萬多元現金，犯案後還恫嚇「等我走了才能報案」，警方獲報後隨即展開調查，於案發後4小時之內將江男逮捕到案，並起獲1把改造手槍及子彈24顆，而搶來的贓款已被拿去購買毒品海洛因，後續警方將持續追查毒品、槍枝來源，訊後依加重強盜、槍砲及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，江男於16日前往飲料店消費，見店內只有一名女店員，因此心生歹念，返家之後持槍又來到飲料店搶劫，逼迫女店員交出店內現金，女店員之後被要求躲在店內廚房，江男隨即搜刮店內收銀機，搶走現金1萬多元，臨走前更恫嚇女店員「等我走了才能報案」。
警方獲報後，立即組成專案小組展開追查，經調閱監視器畫面，迅速鎖定江男行蹤及身分，掌握其出現在東區崇德路附近，警方隨即出動警力圍捕逮人，現場並起獲改造手槍、子彈及毒品，訊後將其依法送辦。
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