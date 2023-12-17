福原愛拿中國金主每年1億日幣！開小紅書拉攏球迷 出走2地謀生
日本桌球好手福原愛因不倫戀重創形象，台灣、日本廣告代言大量流失，還好從小在中國東北練球，擁有一批忠實球迷不離不棄，她也積極拉攏中國粉絲，在小紅書分享日常生活，更自稱「一半是中國人」，驚人言論在大陸網路炸鍋，日媒也爆料，中國金主為她撐腰，每年代言費數千萬到1億日幣（約2200萬台幣），因此經濟來源無虞，事業重心也移往新加坡、中國兩地。
記者江芷稜／綜合報導
福原愛當初與江宏傑結婚，因為年收入大勝前夫37倍，被外界視為「格差婚」，因此不被看好，如今跨國打官司，日本媒體《週刊女性》報導時也以聳動標題寫道「福原愛被傳上國際通緝名單，『逃亡期』數億日幣收入明細曝光」，盤點她現在工作包括青森大學客座副教授、世界桌球大聯盟（WTT）日本區總經理、桌球T.LEAGUE大使等等，每年至少賺進3千萬台幣，根本無須擔心缺錢。
日媒報導分析，福原愛身為奧運選手，名氣獲得矚目，擔任大學客座教授久久才亮相一次，每年就有500至600萬日幣（約132萬台幣）薪水，高於一般大學兼任教師，即使爭議大也未影響聘僱。WTT日本區總經理估計月薪100萬日幣、年收入1200萬日幣（約265萬台幣），T.LEAGUE大使月薪約200萬日幣、年收入2400萬日幣（約530萬台幣），此外，福原愛若受邀當球評，每次酬勞有100萬日幣（約22萬台幣），待遇相當不錯。
日媒粗估，福原愛每年收入有3千萬台幣，加上東京3億日幣豪宅10月確定出租，年收入增加1800萬日幣（約台幣397萬元），儘管流失廣告代言，依舊是荷包滿滿，中國金主則是最有力的經濟來源，難怪人在日本的她，經常拍攝影片討好對岸，畢竟中國球迷才是她現在最有力的後盾。
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