中國經濟涼了？農家樂倒閉潮「逾8萬家關門」　網嘆：哪有閒錢去

3人質舉白旗仍遭誤殺！以軍官認「責無旁貸」　以總理：心碎

▲以色列國防軍（IDF）誤殺自己人，在加薩誤殺了3位以色列人質。此案也引發以色列民眾不滿，數百人在特拉維夫聚集抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列國防軍（IDF）誤殺自己人，在加薩誤殺了3位以色列人質。此案也引發以色列民眾不滿，數百人在特拉維夫聚集抗議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

以色列國防軍（IDF）15日在北加薩西傑亞（Shejaiya）誤殺三名舉白旗、以希伯來語求救的人質。以色列當局後續證實此事，並坦言此舉違反交戰規則，也掀起以色列人民的不滿，不少人上街抗議。對此，以色列總理納坦雅胡表示，此事讓人「心碎」，但同時也強調向哈馬斯（Hamas）施加「軍事壓力」有其必要；國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也透露已和罹難者家屬會面，並為戰爭中發生的一切負責。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合媒體報導，由於哈馬斯成員經常會穿便服偽裝成一般民眾行動。以色列軍方表示，當時有名士兵在軍隊數十公尺的地方看見3名人質，全都沒有穿上衣，其中2人手上拿著綁有白衣服的棍子，但因感受到威脅隨即開槍，事後更一度宣稱他們是恐怖份子，其中2名人質當場死亡，另一名人質則在逃回建築物後用希伯來語呼救，雖然現場指揮官曾要求停火，但士兵仍繼續朝倖存的那人開槍，最終那位人質也不幸身亡。軍方也坦言此舉已經違反交戰規則。

3位被以軍誤殺的人質分別是28歲的哈伊姆（Yotam Haim）、26歲的沙姆利茲（Alon Shamriz）、25歲的塔拉爾卡（Samer Talalka）。

自從以色列軍方承認「誤殺」3名人質之後，剩餘人質的家屬擔心他們的至親恐成下一批受害者，敦促納坦雅胡政府重啟與哈馬斯協商的呼聲便日益高漲；數十名人質家屬憤怒地聚集在特拉維夫街頭，甚至封鎖了其中一條主要道路，高喊所有人質家屬立刻來現場，要求政府立刻帶回所有人質。

對此，納坦雅胡表示，「我的心碎了，全國的心都碎了。」他隨後補充稱「悲痛之下，我想要闡明一點：無論是讓人質返家或是達成擊敗敵人的目標上，施加軍事壓力都是必要的。」

而面對重啟哈馬斯協商的呼聲，納坦雅胡堅持說，協商要成功，就有必要施加軍事壓力。他稱「我給協商團隊的指示就是基於這道（軍事）壓力，沒有這個壓力，我們一無所有。」

針對此次誤殺人質一事，以色列參謀總長哈勒維在影片談話中表示將為三名人質之死負責，國防軍和身為參謀總長的我責無旁貸，未來將竭盡全力防止類似事件再度發生」；以色列國防部長葛朗特16日也和罹難者家屬談話，並表示將為戰爭中發生的一切負責，「國防軍無意濫殺無辜，卻因重大失誤導致人質身亡」。

更多「以巴戰火再起」相關新聞。

以色列誤殺自己人！軍方認了3人質「揮白旗」現身　仍被開槍擊斃

以色列軍隊誤將人質當成威脅　開槍打死3人

聲稱哈馬斯「氣數已盡」！以色列籲立刻投降　遭嗆：別想取回人質

被以色列揚言消滅　哈馬斯嗆：把我們排除於加薩的未來之外是妄想

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞