3人質舉白旗仍遭誤殺！以軍官認「責無旁貸」　以總理：心碎

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3位被以軍誤殺的人質分別是28歲的哈伊姆（Yotam Haim）、26歲的沙姆利茲（Alon Shamriz）、25歲的塔拉爾卡（Samer Talalka）。
自從以色列軍方承認「誤殺」3名人質之後，剩餘人質的家屬擔心他們的至親恐成下一批受害者，敦促納坦雅胡政府重啟與哈馬斯協商的呼聲便日益高漲；數十名人質家屬憤怒地聚集在特拉維夫街頭，甚至封鎖了其中一條主要道路，高喊所有人質家屬立刻來現場，要求政府立刻帶回所有人質。
對此，納坦雅胡表示，「我的心碎了，全國的心都碎了。」他隨後補充稱「悲痛之下，我想要闡明一點：無論是讓人質返家或是達成擊敗敵人的目標上，施加軍事壓力都是必要的。」
而面對重啟哈馬斯協商的呼聲，納坦雅胡堅持說，協商要成功，就有必要施加軍事壓力。他稱「我給協商團隊的指示就是基於這道（軍事）壓力，沒有這個壓力，我們一無所有。」
針對此次誤殺人質一事，以色列參謀總長哈勒維在影片談話中表示將為三名人質之死負責，國防軍和身為參謀總長的我責無旁貸，未來將竭盡全力防止類似事件再度發生」；以色列國防部長葛朗特16日也和罹難者家屬談話，並表示將為戰爭中發生的一切負責，「國防軍無意濫殺無辜，卻因重大失誤導致人質身亡」。
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