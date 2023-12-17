遭爆中廣11樓當競辦！趙少康回擊「沒佔便宜」：租80坪51天共20萬
國民黨副總統候選人趙少康日前宣布擔任侯友宜副手，未辭中廣董事長，遭政治評論員李易修爆料，趙少康將中廣11樓當作自己的競選辦公室使用。對此，趙少康今（17）日回應，這沒什麼好爆料的，他的名片就印著該址，承租中廣11樓有合約書、有繳租金，沒有佔中廣的便宜。
記者林怡昕／台北報導
趙少康今天出席「侯友宜、葉元之聯合競選總部成立」大會，受訪時被問及把中廣當競辦爭議，趙少康指出，競選名片上寫得清楚，就是中廣十一樓，事無不可對人言，自己臨危受命，臨時找聯絡處不容易，只租五十一天沒有人要出租，只是中廣十一樓剛好空下來。
趙少康還說，他們說風水好，在那邊都發財，80坪租51天，共付20萬元租金，「有合約的，我不會佔中廣任何便宜。」
被問到顏寬恒巧遇柯文哲一事？趙少康則說，「我也巧遇各位（指）媒體」，昨天到烏日助選也是「真遇」顏寬恒，趙也反問，顏寬恒沒有柯文哲的手喊凍蒜，柯文哲也沒拉顏寬恒的手喊凍蒜，「他們既然當巧遇，我們就當巧遇。」
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。