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NBA／勇士124:120終止3連敗！Curry狂砍37分　達成3500三分里程碑

▲Stephen Curry狂砍37分，率領勇士終場以124:120擊敗籃網隊，終止近期3連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry狂砍37分，率領勇士終場以124:120擊敗籃網隊，終止近期3連敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

近況不佳的金州勇士今（17）日在主場對戰布魯克林籃網隊，球隊在第四節陷入苦戰，靠著當家球星Stephen Curry狂砍37分，艱辛地以124:120擊敗對手，終止近期3連敗。Curry今晚寫下生涯3500顆三分球的里程碑，也是NBA史上第一人。

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Curry這場比賽提前到球場進行練投，矢志要幫助球隊在今晚終止連敗。而上半場勇士進攻也打得很順，團隊兩節攻下70分，三分球17投10中，以70:54領先對手16分。

但勇士今年不擅長守住領先，已有多場曾取得雙位數分差的賽事最後遭到逆轉，此役第三節也被籃網打出35:25的攻勢追近，末節更一度遭到對手反超。所幸這時候Curry挺身而出，連得12分幫助灣區再次超前。

但籃網韌性十足，在Cam Thomas砍下超過41分的表現帶領下緊追不捨，關鍵時刻Klay Thompson命中2記三分球，讓球隊維持微弱領先。讀秒時刻，兩隊只有4分差，Nic Claxton讓籃網追到只有2分落後。

最後28秒，籃網暫停回來之後，Mikal Bridges錯失上籃，勇士掌握籃板，Curry一路推進沒給對手犯規機會，直接快攻得分，勇士領先到兩波球權的差距，也幫助球隊拿下勝利。

今天賽前Curry生涯已命中3499顆三分球，此役命中的第一記外線，也讓他成為NBA史上第一位達到3500顆三分球里程碑的選手。可怕的是，他也是NBA第一位命中3000顆三分球的球員。

Curry此役總計22投14中，投進6記三分球，攻下全隊最高的37分；Klay Thompson延續上一場的回溫表現，命中4記三分球，得到24分。先發上陣的年輕後衛B. Podziemski攻下19分5助攻，但也有5次失誤。

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