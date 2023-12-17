NBA／勇士124:120終止3連敗！Curry狂砍37分　達成3500三分里程碑

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但勇士今年不擅長守住領先，已有多場曾取得雙位數分差的賽事最後遭到逆轉，此役第三節也被籃網打出35:25的攻勢追近，末節更一度遭到對手反超。所幸這時候Curry挺身而出，連得12分幫助灣區再次超前。
但籃網韌性十足，在Cam Thomas砍下超過41分的表現帶領下緊追不捨，關鍵時刻Klay Thompson命中2記三分球，讓球隊維持微弱領先。讀秒時刻，兩隊只有4分差，Nic Claxton讓籃網追到只有2分落後。
最後28秒，籃網暫停回來之後，Mikal Bridges錯失上籃，勇士掌握籃板，Curry一路推進沒給對手犯規機會，直接快攻得分，勇士領先到兩波球權的差距，也幫助球隊拿下勝利。
今天賽前Curry生涯已命中3499顆三分球，此役命中的第一記外線，也讓他成為NBA史上第一位達到3500顆三分球里程碑的選手。可怕的是，他也是NBA第一位命中3000顆三分球的球員。
Curry此役總計22投14中，投進6記三分球，攻下全隊最高的37分；Klay Thompson延續上一場的回溫表現，命中4記三分球，得到24分。先發上陣的年輕後衛B. Podziemski攻下19分5助攻，但也有5次失誤。