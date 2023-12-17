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羅致政批葉元之薪水小偷　曝10天爽領議會出席費24K不開會

▲羅致政揭露葉元之上月議會僅簽到10天爽領2萬4500元，不開會卻跑去上政論節目，質疑是薪水小偷。（圖／民進黨提供）
▲羅致政揭露葉元之上月議會僅簽到10天爽領2萬4500元，不開會卻跑去上政論節目，質疑是薪水小偷。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

選舉倒數27天，選戰進入白熱化，新北市板橋區立委羅致政與葉元之在網路上隔空開讚戰，羅致政質疑對手究竟是議員還是藝人，從上月的議會審查會中，葉元之10次會議簽到10次爽領2萬4500元，但卻不參加會議，對照他參加政論節目時間，葉元之不是正在電視台錄影，就是在前往電視台的路上，質疑是「不折不扣的薪水小偷？」

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羅致政質疑對手葉元之到底是議員還是藝人，從本月14日剛結束的新北市議會第二次定期會的審查會中找到答案，自上月13日至24日為止，葉元之所屬的第二審查會共計舉行了10次的會議，葉簽到10次，卻是開會0次，因為議會審查會時間跟電視台的政論節目時間撞期，都是在下午進行。

▲羅致政羅列出葉元之議會簽到不開會，10天爽領2萬4500元，卻跑去上政論節目，質疑是薪水小偷。（圖／翻攝自羅致政臉書）
▲羅致政羅列出葉元之議會簽到不開會，10天爽領2萬4500元，卻跑去上政論節目，質疑是薪水小偷。（圖／翻攝自羅致政臉書）
羅致政說明，議員出席會議可領出席費，憑簽名就可領取，葉元之可是一丁點兒都沒錯過，只簽到不開會，10天就爽領出席費共計2萬4500元，只是葉元之不參加會議，不履行民代職責，還可以領取出席費，質疑是「不折不扣的薪水小偷？」

羅致政羅列出葉元之上的政論節目，從上月13日至24日為止共23個，同時對照第二審查會審的是主計處、財政局、稅捐處、地政局、環保局等單位的預算案，而葉不是正在電視台錄影，就是在前往電視台的路上。

羅致政表示，葉元之很忙，忙得不可開交，但不是為議員工作忙錄，而是為擔任電視名嘴、評論員忙碌，如果全國各級民代都跟葉元之一樣做相同的事，忙著上電視節目當通告藝人，議事豈不是早就癱瘓了？

最後羅致政送對手對聯，「簽名爽領出席費，翹班去賺通告費」，橫批「薪水小偷」，葉元之把議員當副業、名嘴變主業，但板橋市民有權利找回消失的議員，更有權追回人民的納稅錢！

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