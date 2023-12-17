不能只顧基本盤！學者點出「藍綠國會過半關鍵」：是高難度操作

我是廣告 請繼續往下閱讀
鈕則勳認為，如果把企圖心與眼光放遠，要拚國會過半的話，當然是要訴求最多的中間選民，甚至對方的淺色選民，但是不管是從兩黨的政黨名單或者是選舉策略操作來看，都無法達到開拓選票的效果，即便兩黨都樂觀認為這次名單是「史上最好的名單」，也只是淪為自嗨而已。
鈕則勳指出，藍綠兩黨要拚國會議席過半，在政黨票部分只能開拓更多的中間選民，在區域立委的部分則要搶最多的柯粉選票，畢竟在區域立委，柯文哲民眾黨只提名11席的情況之下，就柯粉來說，區域立委那張票他們會如何做出投票的決定，或許是兩黨應該深思的問題。
鈕則勳表示，所以藍綠兩黨再這樣的情況之下，即便攻擊民眾黨總統候選人柯文哲可能也要有個限度，不然讓柯粉討厭你，你也拿不到他沒有提名的五、六十個選區中柯粉的區域選票。
鈕則勳認為，以國民黨來說，因為想要推的內閣制與聯合政府與柯文哲及民眾黨的理念仍有相當程度的相符合，或許在理論上，區域立委要拿柯粉的票機會比較大一些，但問題是，國民黨到底要如何權衡壓制柯文哲的力道，不要讓柯粉討厭，確實是一個高難度的操作，也考驗藍軍操盤手的智慧，畢竟打得太超過，讓柯粉恨你，這些區域選票可能就跑到民進黨那邊去了。
鈕則勳說，所以國民黨在政策上面還是要不斷地去推之前與柯文哲在體制改革上面雙方的共識，若你多講，柯在造勢場合上也多講的話，就能創造藍白「和」的契機，特別是在立委選舉盤面上，對國民黨的區域立委席次擴張，就可是大利多了。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。