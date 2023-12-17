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天冷發錢啦！全家免費領20元　暖暖包買5送5、發熱衣99元多1件 　

▲全家便利商店宣布發錢，限量免費領20元購物金，另有暖暖包買5送5、加熱衣99元多一件優惠；家樂福慶祝新店開幕，祭出多款買一送一。（圖／記者黃韻文攝）
▲全家便利商店宣布發錢，限量免費領20元購物金，另有暖暖包買5送5、加熱衣99元多一件優惠；家樂福慶祝新店開幕，祭出多款買一送一。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文／綜合報導

強烈大陸冷氣團發威，新北市石門今（17）晨出現全台平地最低溫9.4度，中央氣象署預告，下周三將會更冷。全家便利商店「發錢取暖」，今（ 17）日起限時兩天發放20元購物金，並祭出暖暖包買5送5、發熱衣99元多1件優惠。家樂福慶祝台北西藏店改裝開幕，也有牛排、藍鑽蝦買一送一等好康。

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天冷發錢了！全家便利商店今（17）無預警在粉專宣布，即起限時2天可免費領20元購物金，每人限領1份。消息一出立刻吸引大批消費者呼朋引伴，興奮留言「不是詐騙」並爭相標記臉書好友。

全家發放20元購物金活動，若是想領取的民眾，得先下載《 全家便利商店》APP，點入首頁「優惠趣」，即可領取20元購物金優惠券，單筆消費滿200元才可折抵，須在12月22日前兌換使用。《NOWnews》觀察，活動開跑2小時左右，優惠券已被領走逾3萬張，目前只剩3.3萬張。

▲全家便利商店限時限量發放20元購物金。（圖／手機截圖）
▲全家便利商店限時限量發放20元購物金。（圖／手機截圖）
此外，全家同步祭出保暖優惠，包括手握式暖暖包買5送5、平均單件10元；私品茶仙女／鮮露系列買4送2（FamiNow），以及沖調茶飲任選買1送1、平均單包不到10元；發熱衣系列加99元多1件，以原價699元石墨烯發熱衣來算，平均單件399元、約是5.7折、直逼半價幅度。

▲全家祭出暖暖包買5送5、發熱衣99元多一件優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲全家祭出暖暖包買5送5、發熱衣99元多一件優惠。（圖／業者提供、記者整理）
家樂福慶祝台北西藏店改裝開幕，今（17）日起至12月26日期間，掃碼下載家樂福APP，送價值65元白蘭氏養蔘飲1瓶，限量500份。店內同步祭出「瘋狂價」，現烤小菠蘿買2送1、平均24元，冷藏台灣豬粗絞肉200克50元、有機高麗菜49元、苦瓜29元、藍莓單盒69元等。

另有多樣商品買一送一，包括牛排、藍鑽蝦、金針菇、履歷小白菜／青江菜、舒潔特級舒適洋甘菊抽取式衛生紙90抽×10包、味味A辣排骨雞風味乾麵等。單筆消費滿299元另有滿額贈，每天活動贈品皆不同。

📍家樂福台北西藏店299元滿額贈：
◾12月17日：統一沙拉油760毫升1瓶
◾12月18日：履歷香菇
◾12月19日：3M百利菜瓜布瓶刷
◾12月20日：白蘭4X洗衣精補充包
◾12月21日：泰山八寶粥
◾12月22日：萬丹酪農戶限定鮮乳
◾12月23日：可口可樂迷你罐
◾12月24日：優生酒精濕布超厚型
◾12月25日：非籠飼動福蛋
◾12月26日：花蓮富里初雪美姬明信片造型米

家樂福台北西藏店
地址：台北市萬華區西藏路125巷13-15號
營業時間：24小時
電話：(02)2332-6726

▲家樂福慶祝台北西藏店改裝開幕，祭出多款買一送一優惠。（圖／業者提供）
▲家樂福慶祝台北西藏店改裝開幕，祭出多款買一送一優惠。（圖／業者提供）

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