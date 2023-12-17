12星座一周運勢／水瓶、天蠍工作「將有好事」　雙子、雙魚有桃花

🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周手邊的事情沒有下文，而且對方沒有回應。工作上可能沒有答案，原因在於對方可能不太想要；感情上小心戀情談沒了。
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本周運勢重點，日常、工作。
這周小心對方對你反感，你只是在維持表面而已。工作上目前你的計劃不可行、推不動；感情上小心關係飄渺虛無，或對方根本不是桃花。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周有一波小運勢，看你遇到的是哪個部分。工作上有一小波好運；感情上會遇到中短期型桃花，是你會喜歡的。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、日常。
這周若執行計劃會非常順利，運勢非常好。工作上狀態極佳；感情上相處融洽、更進一步。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周有事事不順的跡象，小心避免太受傷。工作上小心碰壁、吃軟釘子；感情上可能被拒絕，小心受傷。
🟡處女座
本周運勢重點，日常、工作。
這周他人的助力不多，有處處是考驗的感覺。工作上小心壓力大；感情上要進一步有點困難。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常、工作。
這周行動力非常強大，專注目標勇往直前。工作上執行力很高；感情上積極往下一步前進。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周有好東西在眼前，或容易發現好東西。工作上有意外的好事發生；感情上意外發現好桃花，是你喜歡的類型。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周如果有不開心對方會主動求合。工作上比較消極、被動；感情上小吵小鬧，冷戰中。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情。
這周容易乏人問津，或你推出的東西、計劃人家不買單。工作上小心業績不好；感情上離桃花還有一段距離。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常、感情、工作。
這周有桃花、有機會，有利於感情、工作方面，有機會解決你的困難。工作上容易被提拔、升遷、或階級換新；感情上有桃花出現，是可以交往的類型。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作運旺，有升遷、加薪的機會，業績不錯。工作上凸顯你很能幹一面；感情上有在一起的機會。
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