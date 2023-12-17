「大仁哥」首站車掃從楠梓出發 陳建仁冒雨力挺李柏毅
選戰進入倒數階段，行政院長陳建仁今(17)日高雄輔選，首站車掃即選定高雄楠梓出發，為民進黨立委候選人李柏毅站台。陳建仁表示，自己是高雄旗山人，這些年看著故鄉進步與發展，內心非常欣慰。他回憶過去，李柏毅多次向他描述對左楠的想像與期盼，討論著地方建設與規劃，自己深受這份熱情感動。
記者郭凱杰／高雄報導
陳建仁提到，在總統蔡英文的努力下，台灣完成首艘國造潛艦「海鯤號」，首枚氣象衛星「獵風者」也在日前順利升空。左營楠梓又是國防重要基地，需要一位在國會支持國防自主、爭取地方建設的立法委員。
陳建仁表示，如果政策交接不完全，或是理念、目標不一致，將影響國家建設的腳步，也會影響地方的發展，所以選對的人非常重要。他向鄉親推薦李柏毅，期待他能順利當選立法委員，接起劉世芳的重擔，繼續為左楠的鄉親服務、為高雄的未來打拚。
李柏毅認為，中央地方同步相當重要，當初新台17線在馬英九時期被擱置了八年，直到總統蔡英文上任才重新啟動。在歷經3任總統、5任市長後，現在好不容易完成北段工程，全線也預計將於2026年通車。若沒有中央和地方的合作，新台17線永遠都不可能開始建設。
李柏毅說，面對複雜多變的國際情勢，我們沒有走錯路的空間，在最後關鍵時刻，台灣隊需要大家的支持，拜託鄉親們明年一定要選對的人，讓台灣繼續走對的路。