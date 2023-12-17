北市里長涉接受中國招待遭約談　不敢輔選！藍營小雞批：東廠治國

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李德維表示，兩天前，中國大陸商務部宣布台灣違反ECFA，存在貿易壁壘，陸委會說，繞過WTO就是負有政治目的，現在民進黨政府不辦詐騙，大辦去中國大陸旅遊、交流的里長，且查扣手機，這是赤裸裸、血淋淋的司法介入選舉。
王鴻薇也表示，里長進行再正常也不過的城市交流，民進黨竟然動用國家機器，以《反滲透法》偵辦這些里長，假中國介選之名，行司法介選之實，質疑「難道國民黨籍里長，有義務幫國民黨籍總統、立委候選人，都不行？難道民進黨籍里長，都沒有幫民進黨總統、立委候選人輔選？」
王鴻薇提醒司法檢調，現在台灣詐騙猖獗，基層檢察官每月新收詐騙案超過100件，這麼多的詐騙案民進黨政府不用心辦，還要求檢察官為政治服務，大辦、特辦里長，國民黨團強力反對司法介選，反對檢調針對基層民意代表進行正常的城市交流，還用國家機器如此對待。
徐巧芯表示，上週五檢調大規模搜索、約談、偵訊台北市41位里長，很多里長在早上7點就被敲門，甚至有一團從大陸返台的里長，剛下飛機就被請到調查站約談，這團甚至還在出團前，主動向調查局報備，里長們擔心去大陸旅遊、交流怕事後被「追溯」，結果依舊被帶去約談、偵訊。
徐巧芯指出，有不少里長所支付的團費還高達3萬多元，仍舊遭到約談，里長反應，檢調約談的「題目」相當有針對性，且查看里長手機，且更針對國民黨籍里長的手機，詢問幫國民黨總統、立委候選人輔選、拉票的內容，以及說明為何要分享國民黨籍立委問政優質表現的訊息？
徐巧芯痛批，檢調根本就是羅織罪名，甚至要求里長自認為國民黨籍候選人輔選，並諭知交保才能回家，這難道不荒謬嗎？國民黨籍里長不能幫國民黨籍總統、立委候選人輔選，分享國民黨籍立委問政優質表現，就違反《反滲透法》？難道是綠色恐怖再現？《反滲透法》就是一部東廠法律，讓行政權無限擴張。
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