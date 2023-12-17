阿部瑪利亞一個人好寂寞！「見台人1特點」 想當台灣媳婦
藝人阿部瑪利亞曾是女團AKB48 Team TP的成員，從團體畢業後，開始擔任《木曜4超玩》的主持人，人氣頗高，近來她接下知名髮梳品牌代言，拍攝的新廣告已經上線，廣告裡竟然偷藏洋蔥，看哭許多粉絲，就連阿部瑪利亞的親媽媽都轉發，還淚崩表示很想念女兒，阿部瑪利亞看到媽媽的IG則趕緊安慰遠在日本的母親：「媽媽不要哭！」阿部瑪利亞也透露，來台多年的她，看到台灣家庭的溫暖，讓她想要嫁給台灣人，當台灣媳婦。
記者吳雨婕／綜合報導
阿部瑪利亞安慰媽媽之餘，意外說起童年往事，家中幫她梳頭髮的其實都是爸爸，阿部透露，國小時愛綁雙馬尾，但因為媽媽的工作需要很早出門，所以出門前綁頭髮的工作，只能交給爸爸，而一回生二回熟，爸爸的「手藝」也越來越好，當他「上癮」綁雙馬尾時，結果阿部開始膩了，又要求綁別的髮型，「爸爸綁不好、我哭、到爸爸上手了，我又膩了！」
提到台日習慣的不同，日本通常成年後離家，很多直到要結婚，才回去老家打招呼，新年也沒有一定回家過，阿部表示，並不是親子關係不好，「日本的文化比較是各自努力，從遠方給予支持的感覺。」對此，阿部回想，「我也是16歲起就開始一個人，甚至現在隻身在台灣生活，看到台灣家庭溫暖的感覺滿羨慕！」緊接阿部脫口驚人之語：「而這也是我考慮可以嫁給台灣人的原因之一！」說起聖誕節、跨年計畫，阿部瑪利亞苦笑，近期宣傳和工作蠟燭兩頭燒，目前還無法有任何的安排，不過她很想要擺聖誕樹、吃草莓蛋糕、煮雜炊、領紅包等，講到後來，她突然沉默了，無奈表示：「好像越講越寂寞了～哈哈哈哈因為這些都是跟家人一起的回憶。」
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