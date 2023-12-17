愛莉莎莎「70%粉絲」挺柯文哲挨轟！IG不忍洩心聲：我沒愧對良知

中認定台灣構成貿易壁壘恐斷ECFA　黃暐瀚：2017年就該斷了

▲中國認定台灣貿易壁壘，外界討論恐斷ECFA，黃暐瀚說明3種情況，認為在2017年早該斷了。（圖／李昆澤競辦提供）
▲中國認定台灣貿易壁壘，外界討論恐斷ECFA，黃暐瀚說明3種情況，認為在2017年早該斷了。（圖／李昆澤競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

中國商務部於日前發布「2023年第54號商務部關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論的公告」，根據《對外貿易壁壘調查規則》規定，認定台灣貿易限制措施構成「貿易壁壘」，外界擔心恐停止ECFA，對此資深媒體人黃暐瀚表示，其實ECFA早就該斷了，2017年就該斷了，都快要2024年了，還在討論會不會斷？真的很奇怪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於中國認定台灣構成「貿易壁壘」，外界擔憂ECFA是否會斷。黃暐瀚認為，其實ECFA早就該斷了，2017年就該斷了，今天都已經2023年快要2024年了，還在討論會不會斷？真的很奇怪。

首先是總統蔡英文2016上任就該斷，黃暐瀚指出，馬英九2010年提出ECFA時，蔡英文稱ECFA是「糖衣毒藥」，而在2015年第2次參選總統時，則改口稱「概括承受」。其實從過去這3年，台灣農漁產品，屢屢遭到對岸禁賣來看，先經後政，台灣確實不該過度依賴中國大陸，所以2016年蔡英文上任後，民進黨早該主動中斷ECFA。

其次是中國大陸該斷，黃暐瀚說，兩岸ECFA是在「九二共識」基礎下簽的，蔡英文2016年上任後，始終沒有接受九二共識，兩岸的政治基礎，也不再是「一個中國」，既然這樣，對岸拖了7年不斷ECFA，拖到現在2023年了，才在那邊調查貿易壁壘，質疑拖這7年是在幹嘛？所以當兩岸沒有「一個中國」基礎時，對岸早該主動中斷ECFA。

第三次只要單方提出，半年就斷。黃暐瀚表示，翻開ECFA第16條，清清楚楚寫道「一方終止本協議應以書面通知另一方。雙方應在終止通知發出之日起30日內開始協商。 如協商未能達成一致，則本協議自通知一方發出終止通知之日起第180日終止」。

黃暐瀚指出，這就是先前藍綠一直在爭執的，ECFA到底有沒有單方中斷的「熔斷機制」？答案是可以，只要單方提出，就算另一方「拒絕協商」，半年之後直接中斷，「ECFA三種斷，其實，早該斷了」。

更多「2024大選」相關新聞。

侯友宜喊當選重啟ECFA！恐衝擊本土農產？陳駿季：嚴陣以待

中共認定台灣貿易壁壘　學者：蔡英文、賴清德得了便宜還耍壞

貿易壁壘衝擊800多項農產品？農業部駁：已降低依賴影響有限

中國認定台灣「貿易壁壘」　行政院：絕不接受、停止政治操弄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞