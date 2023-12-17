中認定台灣構成貿易壁壘恐斷ECFA　黃暐瀚：2017年就該斷了

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首先是總統蔡英文2016上任就該斷，黃暐瀚指出，馬英九2010年提出ECFA時，蔡英文稱ECFA是「糖衣毒藥」，而在2015年第2次參選總統時，則改口稱「概括承受」。其實從過去這3年，台灣農漁產品，屢屢遭到對岸禁賣來看，先經後政，台灣確實不該過度依賴中國大陸，所以2016年蔡英文上任後，民進黨早該主動中斷ECFA。
其次是中國大陸該斷，黃暐瀚說，兩岸ECFA是在「九二共識」基礎下簽的，蔡英文2016年上任後，始終沒有接受九二共識，兩岸的政治基礎，也不再是「一個中國」，既然這樣，對岸拖了7年不斷ECFA，拖到現在2023年了，才在那邊調查貿易壁壘，質疑拖這7年是在幹嘛？所以當兩岸沒有「一個中國」基礎時，對岸早該主動中斷ECFA。
第三次只要單方提出，半年就斷。黃暐瀚表示，翻開ECFA第16條，清清楚楚寫道「一方終止本協議應以書面通知另一方。雙方應在終止通知發出之日起30日內開始協商。 如協商未能達成一致，則本協議自通知一方發出終止通知之日起第180日終止」。
黃暐瀚指出，這就是先前藍綠一直在爭執的，ECFA到底有沒有單方中斷的「熔斷機制」？答案是可以，只要單方提出，就算另一方「拒絕協商」，半年之後直接中斷，「ECFA三種斷，其實，早該斷了」。
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