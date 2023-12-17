泡溫泉別只會去北投！「隱藏王者」84萬人朝聖 全球唯三特殊泉水
近期受到強烈冷氣團影響，全台灣各地氣溫驟降，許多民眾也開始燃起想泡溫泉的念頭。而許多人一想到溫泉，直覺都會想到北投或是礁溪，但其實還有個「隱藏王者」，在今年默默的已有84萬人前往朝聖，它就是位於台南的「關子嶺」溫泉，當地更有著全台唯一的「特殊泉水」。
記者潘毅／綜合報導
台灣因為位處歐亞板塊與菲律賓板塊交界，地熱遍佈導致，因此除了雲林縣、彰化縣之外，本島其他縣市幾乎都有溫泉的蹤跡，是當之無愧的溫泉之鄉。日治時期後，全台各地溫泉更被不斷開發，各地都有著日式湯屋，其中最具知名度的就是新北投溫泉。
而根據觀光署公布的國內遊憩據點中統計，會發現其實有個「隱藏王者」，就是位於台南白河區的關子嶺溫泉，2023年1至10月已經累積84萬2187人到場朝聖，在1月份天氣寒冷時，更一度衝破13萬人前往泡湯。
關子嶺溫泉還擁有全台灣唯一的泥漿溫泉，泉質為弱鹼性碳酸泉，而灰色泥漿溫泉，全世界更只有3處發現，具有養顏美容的功效，也成為一大特色。其實關子嶺溫泉最早開發於清光緒年間，據稱由當時駐紮於嘉義的日本軍隊所發現，加上泥漿溫泉的珍貴逐漸被瞭解，關子嶺溫泉名氣也越來越響亮。
實際翻看關子嶺溫泉區的Google評價，會發現它在3497則評論中累積4.2顆星的好評，許多民眾前往當地後，對當地特殊的泥漿泉水讚譽有加，且一旁還有日式風格老街，成為一日遊放鬆的好景點。不過也有人點出缺點，認為停車位難尋、太過擁擠。