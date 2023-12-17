賈靜雯認了很有感觸　突發文撂狠話「你不撕破臉就得忍受不要臉」

小甜甜拜月老求來新歡！離婚8個月冒桃花　男友低調僅金剛見過

▲小甜甜（右）傳出新戀情，她透露男友是去鶯歌拜月老求來的，且新歡承諾不會跟她提分手，除非是她不愛了。（圖／翻攝自東森娛樂YouTube）
▲小甜甜（右）傳出新戀情，她透露男友是去鶯歌拜月老求來的，且新歡承諾不會跟她提分手，除非是她不愛了。（圖／翻攝自東森娛樂YouTube）

記者江芷稜／綜合報導

女星小甜甜（張可昀）3月甫宣布離婚，上個月冒出新桃花，離婚後僅短短8個月，就被拍到與新歡在西門町街頭牽手逛街，宣布感情是「友達以上」，最近她上《小姐不熙娣》節目，被小S逼問新戀情，坦言男友是拜月老求來的，雙方都想要低調，所以不願曝光對方身分，演藝圈內僅好友金剛（李信樵）看過，另一摯友林利霏不滿說「不要再騙我來跟妳一起上通告賺錢了」，因為她看新聞才知小甜甜有新歡。

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▲小甜甜和宋晉賢夫妻情逝。（圖／翻攝自宋晉賢IG）
▲小甜甜（右）和宋晉賢夫妻情逝，目前已經交了新男友。（圖／翻攝自宋晉賢IG）
小甜甜上一段婚姻鬧得不愉快，與前夫宋晉賢撕破臉，在網路上發文互槓，甚至扯入宋逸民教會引發軒然大波，但她仍積極尋愛，在國內外都不斷拜神求姻緣，跟隨演藝圈好友黃文星、陳仙梅等人在鶯歌拜元帥，把求來的姻緣線綁在手上，沒過多久紅線斷了，新男友就出現了，被小S追問「誰先主動的」，小甜甜說是「彼此互追」，因為男友覺得自己可愛。

▲小甜甜和新歡一起手比愛放閃。（圖／小甜甜臉書）
▲小甜甜和新歡一起手比愛放閃。（圖／小甜甜臉書）
過去感情經驗不順遂，小甜甜坦言這次想保持低調，男友也說不想曝光，她只透露對方是平凡上班族，身高174公分、73公斤，演藝圈僅有金剛見過，陪著她上節目的林利霏不滿表示看新聞才知情，小S忍不住補刀：「妳竟然不跟妳最好的朋友講？」

▲小S逼問小甜甜新戀情，她透露是去鶯歌拜月老求來的。（圖／翻攝自東森娛樂YouTube）
▲小S逼問小甜甜新戀情，她透露是去鶯歌拜月老求來的。（圖／翻攝自東森娛樂YouTube）
▲林利霏看新聞才知道小甜甜談戀愛，笑罵好友不要再找她來騙通告費。（圖／翻攝自東森娛樂YouTube）
▲林利霏（左）看新聞才知道小甜甜談戀愛，笑罵好友不要再找她來騙通告費。（圖／翻攝自東森娛樂YouTube）
小甜甜對感情投入深，極度保護戀情，她說男友承諾「不會跟我提分手，除非哪一天妳不要我」，剛離婚的班底張宇驚呼「男人的嘴騙人的鬼」，小S叮嚀小甜甜要保護好自己，先好好享受戀情，如果對方有怪異行為就要提高警覺。小甜甜還補充男友很喜歡小S，認為彼此有相似特質，才會吸引到男友，結果這番話被小S直接忽略，逗得旁人哈哈大笑。

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