8點檔男星洪浩竣愛太深！女友有演員新歡不願分手 超慘結局曝光
8點檔男星洪浩竣上個月底以歌手身分，推出個人首張EP《安身》，而他今（17）日過生日，經紀人特別送上他偶像孫燕姿的《孫燕姿 20 週年典藏彩膠合集》當作生日禮物。此外，洪浩竣的新歌〈傻孩子〉MV邀來楊孟霖拍攝，MV中洪浩竣飾演離開女主角人世的前男友，但靈魂一直守護女方，看著楊孟霖所飾演的新歡，與女友談戀愛。
記者吳雨婕／綜合報導
適逢洪浩竣生日，為了慰勞洪浩竣近期的辛苦，工作人員特別送上驚喜的禮物，他的經紀人知道他對孫燕姿的崇拜與喜愛，特別聯絡了孫燕姿的經紀人，準備了珍貴的禮物，也就是《孫燕姿 20 週年紀念版黑膠典藏合集》，這個黑膠合集是限量發行，市場上已經絕版買不到了。在拍戲現場的洪浩竣收到這份禮物，直接在片場歡呼，他表示，收到這份孫燕姿限量版的禮物，對自己來說好像是一種鼓舞，有更多動力想要在演藝圈更努力，期待有一天自己能夠以歌手的身分、工作的角色，跟自己的偶像見面。
洪浩竣首次發片也獲得了同行好友的支持，他的好朋友同時也是演員出身的楊孟霖，這次特別出演洪浩竣的翻唱新曲〈傻孩子〉MV，由於MV的劇情設計，是讓洪浩竣飾演女主角的前男友，雖然已經離開人世，靈魂還是像個傻孩子一樣，默默的留在女友身邊守護著她，看著她和楊孟霖所飾演的新歡，甜蜜談戀愛。
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