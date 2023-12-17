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中國「AI領軍人物」湯曉鷗逝世　一度傳「跳樓亡」商湯科技急闢謠

▲商湯科技創辦人湯曉鷗15日辭世，享年55歲。（圖／翻攝自新華社）
▲商湯科技創辦人湯曉鷗15日辭世，享年55歲。（圖／翻攝自新華社）

國際中心徐筱晴／綜合報導

號稱中國AI四小龍的「商湯科技」創辦人、中國人工智慧科學家湯曉鷗15日辭世，享年55歲。由於中國商界近日不斷傳出高管身亡事件，再加上湯曉鷗最先傳出是因跳樓身亡，後續商湯科技才發布訃告闢謠，表示湯曉鷗是因病救治無效辭世，因而引發外界討論。

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綜合媒體報導，商湯科技湯曉鷗治喪工作組16日在微信公眾號發訃告指出，該公司創辦人、浦江實驗室主任、上海人工智能實驗室主任、香港中文大學教授湯曉鷗，因病救治無效，於12月15日晚間11時45分離世。

訃告中指出，湯曉鷗是中國人工智慧領域的傑出代表。他學識淵博、治學嚴謹、求真務實、開拓創新，富有家國情懷和戰略眼光，把全部精力奉獻於電腦科學研究，積極推動原創技術發展，為中國人工智慧領域科技事業發展做出卓越的貢獻。

商湯科技稱，向湯曉鷗的家人表示最深切的慰問。湯曉鷗的智慧、熱情和對科學無盡的探索，將永遠激勵著他們不忘初心，砥礪前行。湯曉鷗制定的公司使命「堅持原創，讓人工智慧引領人類進步」將激勵所有商湯人，勇攀高峰，去完成他未竟的事業。

不過在16日午間，有多名微博博主便稱湯曉鷗已去世，當中有消息更稱湯曉鷗是因跳樓逝世。一直到同日下午，商湯科技才正式發佈訃告，駁斥相關謠言。

公開資料顯示，湯曉鷗1968年生於遼寧鞍山，在1996年獲得麻省理工學院博士學位，之後進入香港中文大學工作。2008年在深圳先進技術研究院多媒體集成技術研究室工作，擔任主任和研究員。湯曉鷗主要從事電腦視覺相關領域的研究，包括多媒體、電腦視覺、模式識別及影像處理。

2021年胡潤百富榜中，湯曉鷗位列中國富豪榜420位，當時身家為170億人民幣，較2020年的532位排名上升逾百位。不過因商湯持續性虧損，財富暴跌縮水。今年3月中國「兩會」召開，湯曉鷗才以新科全國政協委員身分出席。

商湯是亞洲收入排名最高的AI公司，其戰略合作夥伴包括高通、華為、小米科技、本田汽車等。另外，商湯科技在2019年遭美國商務部以參與監控新疆穆斯林侵犯人權為由，列入美國出口管制實體清單，並在2021年12月遭美國財政部列入「中國軍工複合體企業」投資黑名單。

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