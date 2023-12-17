LINE貼圖、主題「免費用到飽」！爽用3個月 寶可夢貼圖首次半價
LINE為了推廣貼圖超值方案，這次又罕見發起「免費試用3個月」活動，新戶可免費使用進階型方案長達90天，享指定貼圖、表情貼、主題「用到飽」。且同步開跑貼圖年末5折促銷，其中寶可夢貼圖首次半價。
記者黃韻文／綜合報導
LINE貼圖推出「超值方案」，主打訂閱制付費，可享貼圖、表情貼、主題「用到飽」。為了推廣宣傳，LINE難得又發起「免費試用3個月」活動。只要是不曾試用過的新戶，享進階型方案免費試用3個月，超過780萬組以上貼圖、12萬組表情貼、150萬組主題都可「用到飽」，不用下載就能隨選隨傳。
新戶在免費試用期間停止自動續訂，系統就不會收取任何費用。如果擔心忘記取消，新戶在啟動免費試用後，就能先停止自動續訂，仍可繼續免費試用3個月。
📍如何停止自動續訂？
1. 登入LINE STORE
2. 依序選擇「≡」圖示＞「個人頁面」
3. 依序選擇「購物記錄」＞「方案管理」
4. 選擇「LINE貼圖超值方案」＞「停止自動續訂」
5. 依照畫面上的說明完成解約操作
但要注意，只有透過LINE STORE訂購的用戶，可以從LINE STORE內執行解約。若是透過LINE APP訂購，則由LINE APP內辦理解約。
如果不是新戶也別惋惜，LINE年末開跑5折活動，共計20款貼圖、表情貼同步半價，包括野生喵喵、PEKO醬等人氣貼圖。此外，慶祝台北寶可夢中心開幕，還有寶可夢貼圖首次半價，原先都要100代幣（約台幣70元），25組指定貼圖在12月18日前，每組皆特價50代幣（約台幣33元）。