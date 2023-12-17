加油站驚見特斯拉！內行解答真相「打臉一堆人」：半路沒電才有救

LINE貼圖、主題「免費用到飽」！爽用3個月　寶可夢貼圖首次半價

▲LINE又發動貼圖超值方案「免費試用3個月」活動，指定貼圖、表情貼、主題「免費用到飽」，還有寶可夢貼圖首次半價。（圖／翻攝LINE官網）
▲LINE又發動貼圖超值方案「免費試用3個月」活動，指定貼圖、表情貼、主題「免費用到飽」，還有寶可夢貼圖首次半價。（圖／翻攝LINE官網）

記者黃韻文／綜合報導

LINE為了推廣貼圖超值方案，這次又罕見發起「免費試用3個月」活動，新戶可免費使用進階型方案長達90天，享指定貼圖、表情貼、主題「用到飽」。且同步開跑貼圖年末5折促銷，其中寶可夢貼圖首次半價。

我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE貼圖推出「超值方案」，主打訂閱制付費，可享貼圖、表情貼、主題「用到飽」。為了推廣宣傳，LINE難得又發起「免費試用3個月」活動。只要是不曾試用過的新戶，享進階型方案免費試用3個月，超過780萬組以上貼圖、12萬組表情貼、150萬組主題都可「用到飽」，不用下載就能隨選隨傳。

▲LINE限時加碼新戶享進階型方案免費試用3個月。（圖／翻攝LINE）
▲LINE限時加碼新戶享進階型方案免費試用3個月。（圖／翻攝LINE）
新戶在免費試用期間停止自動續訂，系統就不會收取任何費用。如果擔心忘記取消，新戶在啟動免費試用後，就能先停止自動續訂，仍可繼續免費試用3個月。

📍如何停止自動續訂？
1. 登入LINE STORE

2. 依序選擇「≡」圖示＞「個人頁面」

3. 依序選擇「購物記錄」＞「方案管理」

4. 選擇「LINE貼圖超值方案」＞「停止自動續訂」

5. 依照畫面上的說明完成解約操作

但要注意，只有透過LINE STORE訂購的用戶，可以從LINE STORE內執行解約。若是透過LINE APP訂購，則由LINE APP內辦理解約。

如果不是新戶也別惋惜，LINE年末開跑5折活動，共計20款貼圖、表情貼同步半價，包括野生喵喵、PEKO醬等人氣貼圖。此外，慶祝台北寶可夢中心開幕，還有寶可夢貼圖首次半價，原先都要100代幣（約台幣70元），25組指定貼圖在12月18日前，每組皆特價50代幣（約台幣33元）。

▲LINE年末祭出貼圖5折促銷，寶可夢貼圖首次半價。（圖／翻攝LINE）
▲LINE年末祭出貼圖5折促銷，寶可夢貼圖首次半價。（圖／翻攝LINE）

LINE免費貼圖19組！可愛貓咪說晚安　「最新早安圖」限量10萬名

LINE免費貼圖11組！高雄熊貼圖問早安　哈囉兔兔祝聖誕新年快樂

LINE免費貼圖8組！可愛疊字生物說早安：聖誕快樂樂、新年快樂樂

LINE免費貼圖15組！貓貓小雪問候早安　舞獅「限10萬人」快下載

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞