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為了這句話繼續拼下去　郭倍宏：我當選「受惠的人很多」

▲郭倍宏今天在臉書表示，一位命理師友人，請他解夢。他說，那不是夢，是預言。我當選了，受惠的人很多。為了這一句話，他只有繼續拼下去。（圖／截自郭倍宏臉書）
▲郭倍宏今天在臉書表示，一位命理師友人，請他解夢。他說，那不是夢，是預言。我當選了，受惠的人很多。為了這一句話，他只有繼續拼下去。（圖／截自郭倍宏臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

「一位命理師友人，請他解夢。他說，那不是夢，是預言。我當選了，受惠的人很多」高雄市第６選區立委候選人郭倍宏今(17)日在臉書表示，昨晚做了一個夢，夢見開票結果，左鄰右舍ㄧ群人拿著香檳到我家樓下說要慶祝。今早我問了一位命理師友人，請他解夢。他說，那不是夢，是預言。我當選了，受惠的人很多。為了這一句話，他只有繼續拼下去。

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郭倍宏笑說，他當選了，有人會開心，也有人不開心。誰會開心？第六選區的選民會開心。這是12年來高雄第6選第一次有不一樣的新局。台灣人會開心。第一次有台派人士當選國會議員，不要再跟他說民進黨是台派，如果民進黨是台派他繼續當郭董含貽弄孫就好，幹嘛出來拼老命！郭倍宏又說，民進黨信仰中華民國派，跟馬英九、韓國瑜的中華民國派筆劃有不一樣嗎？

郭倍宏又自問，誰會不開心？玩貓辣裝跳勁舞的人會不開心。不過，她倦鳥歸巢，回鳳山有議員繼續當，何樂不為？同樣地，這一選區資深議員也不開心，她ㄧ樣有議員可當，繼續資深下去，沒有任何損害。

對此，郭倍宏認為，最不開心的應該是民進黨。窮盡所有的力氣，司法追殺、違法監聽跟監、妨礙秘密、違反個資法⋯能用的招都用了，投票倒數30天，上自總統、副總統、五院院長、高雄市長，各部會首長傾巢而出，全黨救一人，還沒救起，那種恨，應該罄竹難書吧。

郭倍宏也提醒大家有沒有想過是產品出了問題呢？成天飆歌熱舞，搔首弄姿，選民要選歌藝舞藝堅強的，直接投票給藝人就好了，為什麼要投給像藝人又不是藝人的人呢？

突然，他的夢就醒了。今早我問了一位命理師友人，請他解夢。他說，那不是夢，是預言。我當選了，受惠的人很多；仇恨我的人很集中，恨很深。我只看向陽性陽光面，為了「受惠的人很多」這一句話，只有繼續拼下去。

另外，對於他的財產申報，郭倍宏強調，自己是實業家，不是從立委助理開始。企業家投入政治只是想為台灣貢獻自己的心力，不是想從政治謀取利益。經營企業成功，把成功經營之道帶進政治，企盼可以提昇政治品質，讓國家有更優質的政策，為人民帶來更多福利，這也是他從政選立委的初心。所以說「我經商失敗了，所以投入政治」，好像哪裏怪怪的⋯

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