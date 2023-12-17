為了這句話繼續拼下去　郭倍宏：我當選「受惠的人很多」

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郭倍宏又自問，誰會不開心？玩貓辣裝跳勁舞的人會不開心。不過，她倦鳥歸巢，回鳳山有議員繼續當，何樂不為？同樣地，這一選區資深議員也不開心，她ㄧ樣有議員可當，繼續資深下去，沒有任何損害。
對此，郭倍宏認為，最不開心的應該是民進黨。窮盡所有的力氣，司法追殺、違法監聽跟監、妨礙秘密、違反個資法⋯能用的招都用了，投票倒數30天，上自總統、副總統、五院院長、高雄市長，各部會首長傾巢而出，全黨救一人，還沒救起，那種恨，應該罄竹難書吧。
郭倍宏也提醒大家有沒有想過是產品出了問題呢？成天飆歌熱舞，搔首弄姿，選民要選歌藝舞藝堅強的，直接投票給藝人就好了，為什麼要投給像藝人又不是藝人的人呢？
突然，他的夢就醒了。今早我問了一位命理師友人，請他解夢。他說，那不是夢，是預言。我當選了，受惠的人很多；仇恨我的人很集中，恨很深。我只看向陽性陽光面，為了「受惠的人很多」這一句話，只有繼續拼下去。
另外，對於他的財產申報，郭倍宏強調，自己是實業家，不是從立委助理開始。企業家投入政治只是想為台灣貢獻自己的心力，不是想從政治謀取利益。經營企業成功，把成功經營之道帶進政治，企盼可以提昇政治品質，讓國家有更優質的政策，為人民帶來更多福利，這也是他從政選立委的初心。所以說「我經商失敗了，所以投入政治」，好像哪裏怪怪的⋯