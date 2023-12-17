謝和弦愛妻遭指揹A貨！本人發聲澄清 前妻Keanna查證後狠打臉
歌手謝和弦與陳緗妮（莉婭）2021年結婚，兩人育有一女，且即將升格為二寶爸媽。兩人成為爸媽後，常在社群上曬出育兒日常，近日夫妻倆一起出席時裝秀，陳緗妮身上揹著名牌包，竟被說「買Chanel的A貨假包」，對此，她也發文澄清「我沒買！」沒想到竟被謝和弦前妻Keanna打臉。
記者薛羽彤／綜合報導
陳緗妮和謝和弦近日出席時尚活動，被眼尖網友發現，她身上揹著黑色的香奈兒名牌包，鮮少有奢侈品隨身的她，意外成為網友討論焦點，遭疑「買Chanel的A貨假包」，對此，她也在社群上澄清，「我沒買啊！對不起贊助單位的官方商店正品提供，已於內文標示清楚。」
謝和弦的前妻Keanna近日在IG上開放網友提問，「債務人不還錢都不會怎樣嗎」，Keanna回應「可以啊，對方惡意不還錢，可以實行假扣押」，最後還暗諷「例如她在淘寶買的幾千塊Chanel的A貨假包」，全文沒指名道姓，Keanna疑暗指提告謝和弦夫妻倆侵害配偶權一事，沒拿到賠償金，並拿名牌包諷刺陳緗妮。
今（17）日稍早Keanna再度發文表示，指陳緗妮自稱身上的名牌包是贊助，卻沒附上有利的證據，真偽性有待商榷。沒想到，Keanna表示自己半夜睡不著，打國際電話給廠商查證，對方說沒有贊助陳緗妮，狠狠打臉陳。
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