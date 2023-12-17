暖暖包正確用法曝光！一堆人用錯　放在身體「這部位」點亮冬天

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貼文曝光後，釣出不少內行人紛紛回應「因為你用錯了啊！不要再搓了，暖暖包是用搖的」、「不用搓！用搖的三五下就可以放在身體上了」、「暖暖包應該是用搖的喔，好像蠻多人很愛搓來搓去，用搓的是錯誤用法」、「不是搓，要搖的，發熱原理是靠鐵粉接觸氧氣生鏽來放熱」。
事實上，大多在市面販售的暖暖包裡面含有鐵粉、食鹽、活性碳等成分，發熱原理就是讓鐵粉跟空氣中的氧氣和水產生氧化還原反應，進而釋放熱能，而當我們用搓揉的方式去啟用暖暖包的話，確實有可能會讓暖暖包反應更快，但是持續發熱的時間也會變短許多哦！
那麼發熱的暖暖包又應該放在哪裡最佳呢？根據日本醫學博士福田千晶過去也曾經在書中《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》提及，民眾習慣將暖暖包放口袋或手上，但這樣保暖效果並不好，會浪費暖暖包的熱能，建議把暖暖包放在「腰部兩側」，因為附近骨頭少，還有許多內臟器官，能促進全身血液循環，手腳也會溫暖。
而如果不放在腰部的話，也可以選擇將暖暖包放在背部、腹部和頸部的位置，除了達到保暖效果，還舒緩頭痛、痠痛等症狀，但是要特別注意的是，放置暖暖包一定要隔一層衣物，不要讓暖暖包直接接觸皮膚，以免有燙傷的疑慮哦！