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暖暖包正確用法曝光！一堆人用錯　放在身體「這部位」點亮冬天

▲這週末迎來低溫，不少人的禦寒小物「暖暖包」再度上線！（示意圖／翻攝photoAC）
▲這週末迎來低溫，不少人的禦寒小物「暖暖包」再度上線！（示意圖／翻攝photoAC）

記者張嘉哲/綜合報導

這週末低溫來的又快又急！一瞬間就降溫10度，不少人厚重的保暖衣、發熱衣甚至是暖暖包全員出動！然而用了這麼多年的暖暖包，你是否真的用對了呢？過去有網友就討論自己使用暖暖包時，搓了半天結果暖暖包還是不太會熱，好奇是不是暖暖包壞掉！原來，其實暖暖包的正確用法並不是用搓的，而是要用「搖」的才對喔！

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有網友在PTT貼文指出「最近買了整袋的暖暖包，想說天氣變冷打開一個想要取暖，結果搓了5分鐘，暖暖包只有微微的溫熱感，手機玩遊戲都比暖暖包還要燙，有人的暖暖包也有壞掉的情況嗎？還是說是因為低溫的關係，所以才會讓暖暖包不會熱？」

▲7-11今起至跨年後都有暖暖包買1送1優惠，門市販售「熱罐」飲品定商品第2件8折。（圖／7-11提供）
▲暖暖包是不少人抗寒的必備小物，但你真的會使用暖暖包嗎？（圖／7-11提供）
貼文曝光後，釣出不少內行人紛紛回應「因為你用錯了啊！不要再搓了，暖暖包是用搖的」、「不用搓！用搖的三五下就可以放在身體上了」、「暖暖包應該是用搖的喔，好像蠻多人很愛搓來搓去，用搓的是錯誤用法」、「不是搓，要搖的，發熱原理是靠鐵粉接觸氧氣生鏽來放熱」。

事實上，大多在市面販售的暖暖包裡面含有鐵粉、食鹽、活性碳等成分，發熱原理就是讓鐵粉跟空氣中的氧氣和水產生氧化還原反應，進而釋放熱能，而當我們用搓揉的方式去啟用暖暖包的話，確實有可能會讓暖暖包反應更快，但是持續發熱的時間也會變短許多哦！

▲中醫師陳梓頤激推將暖暖包貼在身上「3部位」，可以快速讓全身變暖和，就像開了暖氣一樣，讓暖暖包發揮最大效用。（示意圖／取自photoAC）
▲暖暖包的正確用法是用「搖」的，即便搓揉會讓反應速度較快，但熱能也消耗的非常快。（示意圖／取自photoAC）
那麼發熱的暖暖包又應該放在哪裡最佳呢？根據日本醫學博士福田千晶過去也曾經在書中《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》提及，民眾習慣將暖暖包放口袋或手上，但這樣保暖效果並不好，會浪費暖暖包的熱能，建議把暖暖包放在「腰部兩側」，因為附近骨頭少，還有許多內臟器官，能促進全身血液循環，手腳也會溫暖。

而如果不放在腰部的話，也可以選擇將暖暖包放在背部、腹部和頸部的位置，除了達到保暖效果，還舒緩頭痛、痠痛等症狀，但是要特別注意的是，放置暖暖包一定要隔一層衣物，不要讓暖暖包直接接觸皮膚，以免有燙傷的疑慮哦！

▲氣溫驟降，怕冷的民眾會準備暖暖包取暖，醫師提醒貼式暖暖包千萬別長時間直觸皮膚，以免低溫燙傷。（示意圖／取自Shutterstock）
▲氣溫驟降，怕冷的民眾會準備暖暖包取暖，提醒暖暖包千萬別長時間直觸皮膚，以免有燙傷疑慮。（示意圖／取自Shutterstock）

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